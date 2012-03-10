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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

مهدهای کودک رباط کریم از تخفیف هزینه های انرژی برخوردار شدند

مهدهای کودک رباط کریم از تخفیف هزینه های انرژی برخوردار شدند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: مسئول امور مهدهای کودک اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم از معرفی مهدهای کودک به ادارات آب، برق و گاز و مالیات جهت برخورداری از تخفیف در هزینه ها طبق تعرفه مراکز آموزشی و فرهنگی خبر داد.

سمیرا کوکبی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: امسال تاکنون 16 مهدکودک به منظور دریافت تخفیف از مراکز خدمات رسان به نهادهای مربوطه معرفی شدند.

وی ادامه داد: در سال جاری همچنین 126 کودک از خانواده های تحت پوشش اداره بهزیستی و کمیته امداد شهرستان رباط کریم به مهدهای کودک تحت نظارت به منظور برخورداری از تخفیف شهریه معرفی شدند.

کوکبی، پرداخت یارانه طرح شهریه کودکان سه دهک پایین به مبلغ 143 میلیون و 350 هزار ریال را از دیگر اقدامات اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم اعلام کرد و گفت: اینگونه اقدامات به منظور ایجاد ترغیب والدین برای فرستادن فرزندانشان به مهدهای کودک انجام می شود.

وی ادامه داد: ورود کودکان به فضاهای آموزشی پیش از مدرسه باعث می شود که آنان با آمادگی بیشتری وارد مقطع تحصیلی دبستان شوند.

 

کد مطلب 1556619

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