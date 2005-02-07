به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، به نقل از از پايگاه اطلاع رساني رسا،

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دكتر علي مبيني چشم‌انداز 20 ساله نظام را رويكردي به نياز بلند مدت كشور و هم‌جهت كردن برنامه‌ها دانست و اظهار داشت: آينده يافتني نيست بلكه ساختني است اين نشان مي‌دهد كه بايد يك نگاه خلاقانه به مسايل آينده داشته باشيم و براي رسيدن به آن نيازمند مباني تفكر هستيم زيرا با آن تفكرهاي كوتاه مدت نمي‌توان آينده ‌بيني و آينده‌سازي كرد.وي اضافه كرد: در اين چشم‌انداز سعي شده است منفي ‌نگري از بين برود و مثبت ‌انديشي در جامعه به وجود آيد. متأسفانه امروز منفي‌ گرايي در جامعه يك فرهنگ شده است و عده ‌اي مي‌خواهند از آن نتيجه‌گيري كنند كه شما آنچه را به دنبالش بوديد نمي‌توانيد به دست آوريددبير كميسيون زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه جهاني شدن را براي ايران در فرآيند اين چشم‌انداز 20 ساله يك فرصت ارزيابي كرد و تصريح كرد : جهاني‌سازي براي ما تهديد است، همه ملت‌ ها و كشورها به نوعي با توجه به قابليت ‌هاي خود در شكل ‌گيري نظم جديد جهاني در حوزه‌ هاي اقتصادي، علمي، سياسي و فرهنگي و‌ارد مي‌شوند و جايگاه خود را مشخص مي‌كنند ولي در جهاني ‌سازي شخص مديريت مي‌ كند و نمي ‌گذارد اين روند، حركت طبيعي خود را ادامه دهدوي شش چالش را پيش‌روي نظام اسلامي دانست و گفت: اولين چالش توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي است، دومين چالش بقاي نظام است كه ما به دنبال بقاي آن هستيم ولي دشمنان به دنبال براندازي آن هستند، سومين چالش تداوم انقلاب بر اساس انديشه‌هاي حضرت امام ـ ره ـ است و يا توقف آن و تغيير رويكرد به اين مفهوم كه دين پاسخ‌گوي نيازهاي اجتماعي و روز ما نيست، چهارمين چالش بحث بيداري مسلمانان در جهان اسلام است، پنجمين چالش پذيرش هژموني جديد امريكا در منطقه است و ششمين چالش نحوه و چگونگي تعامل ايران اسلامي با فرآيند جهاني شدن و يا پروژه جهاني‌سازي است. اين شش چالشي است كه امروز با توجه به شرايط پيش‌ روي ما بايد به آنها توجه كنيموي در خصوص وظيفه حوزه در چشم‌انداز 20 ساله توضيح داد: اولين وظيفه حوزه‌ ها اين است كه بر اساس ايده‌هاي اسلامي الگوي توسعه جامعه اسلامي را طراحي كنند. يقين داشته باشيم اگر ما طراحي نكنيم الگوهاي غربي جايگزين مي‌شود. از اين رو هر كس متناسب با حال خود رسالت مربوطه را تعريف كند