کشف اقلام قاچاق از اعضای گروهک تروریستی منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "عدی الخدران" از مقامات منطقه الخالص در استان دیاله عراق گفت : وسایل مختلفی از جمله جلیقه ضد گلوله از اعضای گروهک منافقین کشف شده است.

وی افزود: نیروهای امنیتی عراق هنگام بازرسی چمدانهای برخی از اعضای گروهک منافقین در جریان انتقال آنها از کمپ اشرف به لیبرتی، چند دستگاه بی سیم و جلیقه ضد گلوله که این افراد قصد قاچاق آن را به لیبرتی داشتند کشف کرده اند.

الخدران بیان کرد: تجهیزات مذکور از سوی نیروهای امنیتی عراق ضبط شده است و این نشانه تلاش این گروهک برای بحران آفرینی در مرحله آینده است.

شایان ذکر است که دومین گروه از اعضای گروهک تروریستی منافقین که تعداد آنها حدود 400 نفر بود، طی روزهای قبل از اردوگاه اشرف(عراق جدید) به اطراف بغداد منتقل شدند.



