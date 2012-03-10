۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

33 هزار عدد موادمحترقه در زنجان کشف شد

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اشاره به کشف بیش از 33 هزار عدد موادمحترقه، گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به بهانه چهارشنبه‌ سوری و انجام اقدامات خطرآفرین و استفاده از موادآتش‎زا عید را به کام خود و دیگران تلخ نکنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عبدی افزود: در آموزه‌های دینی ما، مزاحمت برای مردم گناه شمرده شده و همه از آن نهی شده‌اند. پس باید مواظب رفتارمان باشیم و با استفاده از مواد منفجره و آتش‌زا گناه و جرم آلود نشویم.
 
وی ادامه داد: پلیس در زنجان با چهارشنبه‌سوزان و کسانی که فرصت همدلی را به تهدید سلامت بهداشت روان و حتی آرامش شهروندان و قانون شکنی تبدیل می‌کنند برخورد قانونی خواهد کرد.
 
سرهنگ عبدی افزود: خانواده‌ها نقش کلیدی در بحث پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال دارند و باید فرزندان خود را از اقداماتی که به آزار و اذیت شهروندان منجر می‌شود برحذر دارند.
 
وی گفت: خوب است خانواده‎‌ها به یاد فرزندان خود بیاورند که سال‌های پیش کم نبودند افرادی که سلامت خود را در این بازی باخته‌اند و یا آتش به سلامت دیگران انداخته و به عقوبت جرم و گناه خود گرفتار آمدند. پس برای این که مجبور نباشند به آن سرنوشت دچار شوند مراقب رفتار خود باشند.
 
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان افزود: در راستای پیشگیری از حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال و مبارزه با توزیع کنندگان موادمحترقه ماموران انتظامی شهرستان زنجان با اجرای طرحهای مختلف در 48 ساعت گذشته موفق شدند بیش از 33 هزار موادمحترقه را کشف و ضبط کنند.
کد مطلب 1556623

