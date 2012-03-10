بیمه یکی از شاخصهای اصلی رشد و توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی علیپور ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه شرکت بیمه ما در محل سرپرستی بانک ملت اصفهان بیان داشت: تا سال 81 بازار بیمه کشور در انحصار دولت و در اختیار چهار شرکت دولتی قرار داشت که بعد از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی، شرکتهای بیمه جدیدی به تدریج به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: اکثر بیمه‌هایی که در کشور تاسیس شده شرکتهایی است که با مشارکت بانکها و به ویژه بانکهای جدیدالتأسیس به ثبت رسیده‌ و شروع به فعالیت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت بیمه ما اضافه کرد: تا این لحظه از بانکهای قدیمی و بزرگ کشور هیچ کدام به تاسیس شرکت بیمه مبادرت نکردند به همین دلیل بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک کشور برای تکمیل زنجیره خدمات خود اقدام به تاسیس شرکت بیمه ما در اوایل سال جاری نمود.

وی تصریح کرد: سابقه تاسیس شرکت بیمه ما از دو سال گذشته بوده اما فعالیت این شرکت از تیرماه سال جاری با دریافت پروانه بهره‌برداری از بیمه مرکزی ایران آغاز و از شهریورماه نیز فعالیت عملی خود را اجرایی کرد.

علیپور با اشاره به نقش تعیین‌کننده صنعت بیمه در اقتصاد کشور افزود: بیمه از بخش‌های مهم اقتصاد هر کشور است و به دلیل نقشی که در فعالیتهای اقتصادی دارد بدون بیمه فعالیتهای اقتصادی بزرگ کشور عملی نیست.

وی تاکید کرد: یکی از شاخصهای اصلی رشد و توسعه کشورها ضریب نفوذ بیمه در آن کشورها است و فراتر از فعالیت‌های اقتصادی ایجاد امنیتی است که به جامعه و کشور وارد کرده و موجب رشد و پیشرفت می‌شود.

مدیرعامل شرکت بیمه ما گفت: رشد و گسترش بیمه در کشور موجب امنیت اجتماعی، روانی و سلامت روانی جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: استان اصفهان یکی از بزرگ‌ترین استان‌های کشور در زمینه فرهنگی است و در سطح بالایی قرار دارد و در راستای ارائه خدمات بیمه‌ای نیز از لحاظ کیفیت جزء استان‌های شاخص و برتر کشور است.

علیپور با اشاره به سهام شرکت بیمه ما اظهار داشت: این بیمه با محوریت بانک ملت شروع به فعالیت کرده اما 10 درصد از سهام این شرکت از طریق بانک ملت و حدود 60 درصد آن نیز از طرف شرکتهای فعال در بازار مالی با محوریت بانک ملت ایجاد شده است.

وی ادامه داد: 60 درصد از سهام بیمه ما پذیره‌نویسی شده و حدود 15 درصد از سهام بیمه نیز در اختیار چند شرکت فعال در صنعت نفت و تعداد کمی از سهام هم به صورت شناور در دست عموم مردم است.

مدیرعامل شرکت بیمه ما به قرینه بودن فعالیتهای بیمه و بانک در کنار یکدیگر تاکید کرد و بیان داشت: برای تضمین خدمات به مشتریان باید این دو نهاد در کنار یکدیگر کار کرده و مشتری را برای مجموعه خود راضی و پایدار نگه داریم.