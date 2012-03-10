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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

استقلال شکست برابر راه‌آهن را با تساوی عوض کرد/ هدیه دایی به مظلومی

استقلال شکست برابر راه‌آهن را با تساوی عوض کرد/ هدیه دایی به مظلومی

هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی روز دوم خود را پشت سرگذاشت که شاگردان علی دایی بازی برده را با تساوی برابر استقلال عوض کردند تا یک تساوی دیگر در کارنامه راه آهن ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی روز دوم هفته بیست و هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 16 امروز شنبه بین تیم های استقلال و راه آهن در ورزشگاه آزادی تهران و به قضاوت محسن قهرمانی برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در این دیدار ابتدا تیم فوتبال راه آهن با دو گل بهادر عبدی(2) و حسین کاظمی(16) از استقلال پیش افتاد اما علی دایی و شاگردانش نتوانستند از این برتری استفاده کنند. استقلال که هنوز با تعداد مصدومان زیاد دیدارهایش را دنبال می کند و در این دیدار هم کیانوش رحمتی را به علت مصدومیت تعویض شده دید، در ادامه توسط جی لوید ساموئل(25) و پژمان منتظری(53) به دو گل رسید تا کار به تساوی کشیده شود.

این تساوی بیشتر از استقلال به سود سپاهان و تراکتورسازی شد که باید روز دوشنبه به مصاف یکدیگر بروند. اگر تراکتورسازی برابر سپاهان به پیروزی برسد 49 امتیازی خواهد شد و یک رده بالاتر از استقلال 48 امتیازی قرار خواهد گرفت و با صدر جدول که سپاهان 52 امتیازی ایستاده یک رده فاصله خواهد داشت.

کد مطلب 1556627

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