به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی روز دوم هفته بیست و هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 16 امروز شنبه بین تیم های استقلال و راه آهن در ورزشگاه آزادی تهران و به قضاوت محسن قهرمانی برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در این دیدار ابتدا تیم فوتبال راه آهن با دو گل بهادر عبدی(2) و حسین کاظمی(16) از استقلال پیش افتاد اما علی دایی و شاگردانش نتوانستند از این برتری استفاده کنند. استقلال که هنوز با تعداد مصدومان زیاد دیدارهایش را دنبال می کند و در این دیدار هم کیانوش رحمتی را به علت مصدومیت تعویض شده دید، در ادامه توسط جی لوید ساموئل(25) و پژمان منتظری(53) به دو گل رسید تا کار به تساوی کشیده شود.

این تساوی بیشتر از استقلال به سود سپاهان و تراکتورسازی شد که باید روز دوشنبه به مصاف یکدیگر بروند. اگر تراکتورسازی برابر سپاهان به پیروزی برسد 49 امتیازی خواهد شد و یک رده بالاتر از استقلال 48 امتیازی قرار خواهد گرفت و با صدر جدول که سپاهان 52 امتیازی ایستاده یک رده فاصله خواهد داشت.