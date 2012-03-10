آموزش موارد ایمنی چهارشنبه آخر سال در مدارس قزوین

سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به فرا رسیدن چهارشنبه پایان سال و به منظور پیشگیری از وقوع حریق و حوادث ناگوار ناشی از برگزاری نامناسب این مراسم و آشنا نمودن کودکان با خطرات احتمالی این مراسم با هماهنگی بعمل آمده با سازمان آموزش و پرورش، کارشناسان این سازمان در 30 مدرسه در مقطع راهنمایی و ابتدایی مناطق یک و دو آموزش و پرورش حضور می یابند و آموزش می دهند.



وی با تشکر از همکاری مردم برای کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال ابراز امیداواری کرد: با تعامل بیشتر دستگاهها شاهد به حداقل رسیدن خطرات و حوادث مربوط به این مراسم در سطح شهر باشیم.



شفیعی در خصوص دیگر برنامه های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین تصریح کرد: کلیه خودروها و نیروهای این سازمان در مراسم چهارشنبه پایان سال به صورت آماده باش بسر می برند.



وی یادآورشد: تکثیر CD و بروشورهای آموزشی، حضور کارشناسان در مدارس و ادارات، نصب پلاکارد و بنرهای هشدار دهنده و آموزشی از دیگر برنامه های سازمان در خصوص مراسم چهارشنبه آخر سال است.