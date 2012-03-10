  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

شفیعی به مهر خبر داد:

آموزش موارد ایمنی چهارشنبه آخر سال در مدارس قزوین

آموزش موارد ایمنی چهارشنبه آخر سال در مدارس قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: با هماهنگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قزوین کارشناسان این سازمان برای آموزش موارد ایمنی چهارشنبه آخر سال در مدارس قزوین حضور می یابند.

سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به فرا رسیدن چهارشنبه پایان سال و به منظور پیشگیری از وقوع حریق و حوادث ناگوار ناشی از برگزاری نامناسب این مراسم و آشنا نمودن کودکان با خطرات احتمالی این مراسم با هماهنگی بعمل آمده با سازمان آموزش و پرورش، کارشناسان این سازمان در 30 مدرسه در مقطع راهنمایی و ابتدایی مناطق یک و دو آموزش و پرورش حضور می یابند و آموزش می دهند.

وی با تشکر از همکاری مردم برای کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال ابراز امیداواری کرد: با تعامل بیشتر دستگاهها شاهد به حداقل رسیدن خطرات و حوادث مربوط به این مراسم در سطح شهر باشیم.

شفیعی در خصوص دیگر برنامه های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین تصریح کرد: کلیه خودروها و نیروهای این سازمان در مراسم چهارشنبه پایان سال به صورت آماده باش بسر می برند.

وی یادآورشد: تکثیر CD و بروشورهای آموزشی، حضور کارشناسان در مدارس و ادارات، نصب پلاکارد و بنرهای هشدار دهنده و آموزشی از دیگر برنامه های سازمان در خصوص مراسم چهارشنبه آخر سال است.

کد مطلب 1556630

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها