واردات کالاهای مصرفی و اقلام خوراکی محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ ثبت سفارش و واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی شامل برخی صابون ها، فرآورده های آرایشی، شامپوها، لامپ، قایق، کنتور گاز و کنتور مایعات، انواع زیپ، شیرینی، شکلات، آلات موسیقی، انواع مبل، لوستر، لباس، پوست، صنایع دستی، چتر، مجسمه، لیوان، چمدان و رختدان، بازی های ویدئویی، نوشابه های غیر الکلی، آب، بیسکوئیت، دکمه، خمیر کاکائو، کلید روشنایی، آدامس، تشک، جعبه موزیک، کلاه گیس، اشیاء سفالی و سایر موارد از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، صرفا از محل ارز حاصل از صادرات مجاز است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

