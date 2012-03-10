برگزاری جشنواره قرآنی دانش آموزان کمیته امداد در ملارد

عقیل وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان، از سوی این موسسه قرآنی و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) ملارد، جشنواره قرآنی دانش آموزان در این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این جشنواره قرآنی شامل برگزاری مسابقات در رشته های قرائت، حفظ و اذان بود که با استقبال بی نظیر دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد مواجه شد.

حضور 60 دانش آموز کمیته امداد ملارد در جشنواره قرآنی



این مسئول عنوان کرد: این جشنواره ویژه دانش آموزان پسر مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بود که 60 نفر در آن به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وطن دوست ادامه داد: در این جشنواره به عنوان یکی از داوران، به بررسی نتایج پایانی مسابقه پرداختم که طبق برنامه ریزی مقرر شده است که پس از اتمام مسابقه و بررسی نتایج، از هر رشته سه نفر به عنوان برتر انتخاب شوند.

موسسه قرآنی معجزه جاوید یکی از موسسات فعال و دارای بیش از شش شعبه در شهرستانهای استان تهران است که طی سال دوره های علوم قرآنی در رشته های مختلف را برای افراد برگزار می کند.



برگزاری دوره تربیت مربی در ملارد

مدیر مسئول موسسه قرآنی معجزه جاوید از برگزاری دوره های تربیت مربی در مقاطع مهد و پیش دبستانی در شهرستان ملارد خبر داد.

وطن دوست اعلام کرد: این دوره ها با هماهنگی اداره ارشاد شهرستان ملارد در فرهنگسرای غدیر این اداره برگزار می شود که با استقبال گسترده از سوی شهروندان مواجه شده است.

وی عنوان کرد: این دوره ها شامل آموزش های تخصصی در زمینه روش تدریس پیش دبستانی، آموزش قران از طریق قصه، شعر، سرود، روانشناسی کودک و... است.

این مسئول از برگزاری آزمون ورودی در ابتدای آغاز این دوره خبر داد و یادآور شد: در پایان برگزاری این آزمون تعداد 25 نفر از بانوان برتر موفق به کسب نمره قبولی و حضور در این دوره شدند.

وطن دوست گفت: در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا می شود که می توانند با ارائه این مدرک به تدرسی علوم قرآنی در موسسات و مراکز بپردازند.