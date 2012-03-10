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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

بهادر عبدی:

داوری به سود استقلال بود/ از هواداران استقلال متشکرم

داوری به سود استقلال بود/ از هواداران استقلال متشکرم

بازیکن تیم فوتبال راه آهن با بیان اینکه داور بیشتر به نفع استقلال سوت زد،گفت: از هواداران استقلال که چنین رفتاری با من داشتند تشکر می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر مهاجم تیم راه آهن شهرری  با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار خوبی ارائه کردیم و در دقایق اول توانستیم به گل زودهنگام دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: پس از حملات مکرری که بر روی دروازه استقلال داشتیم باز هم به گل رسیدیم و به اعتقاد من می توانستیم در نیمه اول گلهای بیشتری را نیز درون دروازه استقلال قرار دهیم.

مهاجم تیم راه آهن شهرری  در خصوص داوری نیز گفت: به اعتقاد من داور بیشتر به نفع استقلال سوت زد و در بعضی مواقع از خطای بازیکنان استقلال بر روی ما چشم پوشی می کرد و در مجموع سوت داور به نفع استقلال بود.

عبدی در پایان و در پاسخ به سئوال خبرنگاران که چرا هواداران استقلال به شما معترض بودند گفت: در آن لحظه امیرآبادی بالای سر من بود و شاهد همه چیز بود اما نمی دانم چرا هواداران استقلال به شدت به من فحاشی کردند ولی از آنها تشکر می کنم و برای آنان آرزوی موفقیت می کنم.

کد مطلب 1556634

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