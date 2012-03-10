به گزارش خبرنگار مهر،عبدالوهاب سهل‌آبادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی بیان داشت: تولیدکنندگان اصفهانی بنا بر احساس وظیفه شرعی برای یاری رساندن به محرومان جامعه توانسته‌اند اقدامات شایسته‌ای را انجام دهند.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با اعضای هیئت مدیره خیریه امام حسین (ع) در اصفهان تصریح کرد: ارتباط خانه صنعت، معدن و تجارت استان با کارخانجات و جمع‌آوری خیران تولیدکننده به یقین گام موثرتری برای ساماندهی و تامین نیاز مستضعفان خواهد بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه برخی مراکز و ارگانهایی که فعالیت آنها برطرف کردن مشکلات مستضعفان است وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌اند، اظهار داشت: هر دستگاه در جامعه وظایف و رسالتهایی را بر عهده دارد که برخی رسالت اصلی خویش را به فراموشی سپرده‌اند.

وی افزود: جامعه صنعتی و معدنی که حضور همیشگی را در اینگونه مجامع و صحنه‌ها دارند بنا به وظیفه شرعی و طی کردن مسیر همیشگی خود در جهت برطرف کردن مشکلات جامعه به همکاری با خیریه امام حسین (ع) می‌پردازد تا با یاری رساندن به مستضعفان از سختی‌ها و فشارها بر این این قشر کاهش دهد.

مؤسسه خیریه امام حسین (ع) یکی از مراکز عام‌المنفعه در اصفهان است که در سال 1361 به همت جمعی از بازاریان، بنا بر احساس وظیفه شرعی در راستای یاری رساندن به محرومان جامعه تأسیس شد.

هدف اصلی این مؤسسه خیریه احداث یک سرپناه، یک سقف جهت زندگی با حداقل امکانات و یا تعمیر منزل متقاضیان بوده که پس از تشکیل پرونده و بازدید گروه تحقیق بررسی و پس از تائید استحقاق مددجویان بر اساس مصوبات هیأت مدیره، کار امدادرسانی آغاز می‌شود.