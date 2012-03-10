اجرای طرح ترافیک در ملارد/ کاهش زمان حضور خودروهای امدادی در محل حادثه

سید جعفر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهر داشت: خیابان دکتر حسابی یکی از معابر اصلی و پر تردد شهرستان ملارد است که روزانه به خصوص در ساعات پیک حضور خودروها، شاهد ترافیک سنگینی در این معبر بودیم.

وی افزود: وجود گره های ترافیکی در این خیابان باعث نارضایتی شهروندان و رانندگان شده بود که در این زمینه مقرر شد که طرح ترافیک در این خیابان اجرا شود.

رفع گره های ترافیکی خیابان دکتر حسابی ملارد



این مسئول عنوان کرد: با اجرای طرح ترافیک در خیابان دکتر حسابی این شهرستان، گره های ترافیکی از بین رفت و شاهد تردد روان خودروها در این خیابان هستیم.

موسوی ادامه داد: با کاهش ترافیک در این خیابان زمینه های لازم برای افزایش سرعت حضور خودروهای امدادی اعم از آتش نشانی و آمبولانس در محل حادثه مهیا شد.

برگزاری مانور امداد و نجات در ملارد



معاون برنامه ریزی فرمانداری ملارد یادآور شد: در این راستا مانور امداد و نجات نیز در این خیابان اجرا و مشخص شد که زمان حضور خودروهای امدادی در محل حادثه به پنج دقیقه کاهش یافت.

وی اعلام کرد: طبق برنامه ریزی قرار است که با تمهیدات خاص، این زمان به چهار دقیقه کاهش یابد تا بتوان در زمان حوادث، خدمات مطلوب و به موقعی را به حادثه دیدگان ارائه کرد.