ایجاد زیر ساختهای اساسی مهمترین مطالبه مردم البرز

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مشکلات زیر ساختی نظیر خدمات بهداشتی و درمانی ، توسعه راه ها و روستاها، امکانات تفریحی از مهترین و اصلی ترین مطالبات مردم کرج و استان البرز است.

وی افزود: در همین خصوص نیز مطابق قبل در قالب 600 میلیارد تومان از رئیس جمهور محترم خواستار ایجاد زیر ساخت های اساسی برای شهر کرج هستیم.

ایران نژاد با اشاره به معضل ترافیک در کرج اظهارداشت: در ساعات پیک همواره اتوبان تهران - کرج به سمت پل کلاک قفل می شود و این امر مشکلات همیشگی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی ادامه داد:مسافران جاده چالوس هم با این معضل دست به گریبان هستند؛ از این رو بحث دو طبقه کردن جاده کرج -چالوس را به عنوان یکی از طرح های بزرگ و زیر ساختی در مواجه با ترافیک کرج در دستور کار قرار داده ایم.