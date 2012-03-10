اخبار کوتاه ورزشی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پردل بازیکن تیم تن بال بیلیارد استان فارس در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب عنوان نخست شد.

رئیس هیئت بیلیارد استان فارس با اعلام این خبر افزود: تیم فارس با شش ورزشکار درمسابقات قهرمانی تن بال کشور که در تهران شرکت کرد علیرضا پردل با شکست تمامی نفرات برتر رنکینگ بیلیارد کشور و در بین بهترینهای ایران مقام نخست را بدست آورد.

کمال پاک فطرت اظهار داشت: در این دور از مسابقات چهار نفر از ورزشکاران فارس در یک گروه قرعه خوردند و به اجبار دو نفر از ورزشکاران فارس در این گروه حذف شدند.

فارس قهرمان مسابقات مینی بسکتبال کشور شد

مرحله نهایی رقابت های مینی بسکتبال باشگاه های کشور در شیراز به پایان رسید و تیم فارس قهرمان این رقابتها شد.

در مرحله نهایی این رقابت ها چهار تیم فارس، تهران، گلستان و اصفهان حضور داشتند که تیم فارس در دیدار پایانی توانست با نتیجه 48 بر 39 بر تیم اصفهان غلبه کند و جام قهرمانی را به دست آورد.

در دیدار رده بندی این مسابقات نیز تیم تهران با شکست گلستان عنوان سومی را از آن خود کرد.

رقابتهای مینی بسکتبال قهرمانی کشور با حضور 32 تیم از سراسر کشور در چهار مرحله از شهریور ماه در حال برگزاری بود که در نهایت با قهرمانی سرو قامتان خوش آتیه استان فارس به کار خود پایان داد.

فارس یکی از استانهای برتر کشور در رشته پومسه است

رئیس فدراسیون تکواندو کشور در مجمع سالیانه هیئت تکواندو فارس عنوان کرد: تیم فارس در رشته پومسه از تیمهای برتر کشور است که مدالهای طلای بسیاری را برای کشورمان بدست آورده است.

محمد پولادگر ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و هیئت تکواندو جهت فعالیتهای خوب خود در سال 90 بیان داشت: تکواندو در سال 90 سال پربار و با شکوهی را پشت سر گذاشت و بعد از سالها توانست عنوان قهرمان جهان را نصیب خود کند.

وی ادامه داد: استان فارس یکی از استانهای برتر کشور در رشته پومسه است که در رده مردان و زنان مدالهای جهانی به دست آورده و این بسیار امیدوار کننده است و این انتظار را داریم که در رشته کیوروگی نیز استان فارس فعالتر باشد.

پولادگر بیان کرد: استان فارس در رده بندی کشور جزو هفت تیم برتر کشور است و امیدوارم به رتبه های بالاتر صعود کند.

تیم شهرداری اردکان قهرمان اسکی کشور شد

تیم شهرداری اردکان در دور برگشت مسابقات اسکی کشور در پیست پولاد کف سپیدان به مقام نخست کشور دست یافت.

محمد یزدانپناه رئیس هیئت اسکی استان فارس با اعلام این خبر افزود: استان فارس با دو تیم شهرداری اردکان و پولاد کف شیراز در مسابقات اسکی قهرمانی کشور شرکت کرد که علاوه بر قهرمانی دور رفت مسابقات در تهران در دور برگشت نیز در پیست پولادکف سپیدان تیم شهرداری اردکان مقام نخست را به دست آورد و قهرمان کشور شد.

یزدان پناه اظهار داشت: در این مسابقات در مارپیچ بزرگ ذاکری از تهران نفر اول، احمدرضا زراعت پیشه از تیم شهرداری اردکان مقام دوم و محمدرضا نیازی از تیم پولاد کف شیراز مقام سوم را بدست آورد.

وی افزود: همچنین در مارپیچ کوچک نیز حسین رئیس از شهرداری اردکان مقام نخست ، آبتین بالش زر از تیم کهگیلویه و بویراحمد مقام دوم وپدرام اخوان از تیم تهران مقام سوم را بدست آوردند.

رئیس هیئت اسکی فارس بیان داشت: در مجموع امتیازات تیمی نیز تیم فارس مقام اول، تیم تهران مقام دوم و تیم کهگیلویه و بویراحمد مقام سوم کشور را کسب کردند.