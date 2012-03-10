  1. استانها
  2. البرز
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان البرز افتتاح شد

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان البرز افتتاح شد

کرج - خبرگزاری مهر: خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان البرز با حضور مسئولان کشور و اعضای اتاق بازرگانی استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان البرز بعد از ظهر شنبه با حضور مسئولان کشور و اعضای اتاق بازرگانی استان افتتاح شد.

هادی غنیمی فرد رئیس شبکه خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران و مدیر عامل تعاونیهای تولیدی کشور، سید علی صدری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، رضا براتی مشاور وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم سخنرانی کردند.

در پایان مراسم حکم سرپرستی خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز به رجبی تقدیم شد.

مراسم افتتاحیه بعد ازظهر شنبه در تالار لتوس کرج برگزار شد.

کد مطلب 1556641

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها