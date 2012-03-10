خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان البرز بعد از ظهر شنبه با حضور مسئولان کشور و اعضای اتاق بازرگانی استان افتتاح شد.



هادی غنیمی فرد رئیس شبکه خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران و مدیر عامل تعاونیهای تولیدی کشور، سید علی صدری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، رضا براتی مشاور وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم سخنرانی کردند.



در پایان مراسم حکم سرپرستی خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز به رجبی تقدیم شد.



مراسم افتتاحیه بعد ازظهر شنبه در تالار لتوس کرج برگزار شد.