بخش خصوصی به حمایت از تولید و کارآفرینی بپردازد

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نزدیکی شهرستان شهریار به فرودگاههای امام خمینی(ره)، مهرآباد و پیام همچنین قرار گرفتن بین دو استان بزرگ تهران و البرز، بستر خوبی برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان است.

وی گفت: با توجه به جمعیت زیاد دو استان تهران و البرز، موقعیتها و پتانسیلهای فراوانی برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال در این دو استان وجود دارد که شهرستان شهریار با توجه به موقعیت جغرافیایی مطلوب خود می تواند از این مزیت برای ایجاد فرصتهای شغلی به بهترین نحو استفاده کند.

این نماینده مجلس افزود: در بخش کشاورزی نیز با وجود اراضی کشاورزی و باغات فراوان، استفاده کشاورزان و باغداران از شیوه های سنتی وقدیمی، دیگر جوابگوی نیازهای شهرستان نیست.

وی ادامه داد: مسئولان تمهیدات ویژه ای برای تغییر شیوه و توسعه کشاورزی و باغداری به سمت صنعتی شدن اندیشیده اند که از جمله این برنامه ها می توان به توسعه و ایجاد شهرک های گلخانه ای و استفاده از کشت نوین اشاره کرد.