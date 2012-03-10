جنگلهای شمال در آستانه ثبت میراث جهانی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی عموزاده عصر شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی مازندران افزود: با توجه به صنعتی بودن جنگلهای شمال باید از آن بهره برداری شود اما نباید بی رویه باشد و به اکو سیستم لطمه وارد کند.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه توسعه که باید در سال 1404 رتبه اول منطقه باشیم، طبعا بخش منابع طبیعی باید در این جهت به دولت یاری برساند اما برای اجرای طرحها نباید منابع طبیعی آسیب ببیند.

عموزاده ادامه داد: از آنجایی که چالشهای قرن حاضر بحث آب و منابع طبیعی بوده لذا تخریب منابع طبیعی را باید در عرصه اقتصاد و سیاست بررسی کرد و منابع طبیعی به دلیل اینکه بستر حیات است اگر به مخاطره بیفتد طرحها و برنامه ها به مشکل می خوردند لذا تمامی دستگاهها باید در حمایت از منابع طبیعی کوشا باشند.

وی گفت: برای بیش از90 درصد جنگلهای شمال سند اخذ شده است.

عباس علی نوبخت مدیر کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری نیز افزود: در پنج سال آینده با بحران شدید برای حمایت از عرصه های منابع طبیعی مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: حافظان انفال هستیم که متعلق به امام زمان بوده و ما سربازان ایشان هستیم.

نوبخت در جهت بهبود عملکرد در زمینه منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: همه دستگاههای متولی که برای استان کار می کنند باید مسائل حوزه آبخیز را بشناسند.