نگرانی عربها از ناکامی گروههای مسلح/ادعای موافقت روسیه با قطعنامه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه کویت از گروههای خشونت طلب در سوریه در پایان نشست قاهره درباره بحران سوریه حمایت کرد.



وزیر امور خارجه کویت در همسویی با مواضع ضد سوری قطر و عربستان و نادیده گرفتن وجود گروههای مسلح ادعا کرد ما از اصرار نظام سوریه بر گزینه نظامی برای حل بحران تاسف می خوریم.

این مقام کویتی در ادامه نگرانی رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس از تشدید شکاف و اختلافات میان گروههای مخالف مسلح اعلام کرد از همه گروههای مخالف سوری می خواهیم، متحد شوند.



نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب هم در پایان نشست عربی در قاهره گفت موضوع سوریه در بالاترین سطوح در نشست بغداد بررسی خواهد شد.



وی در اظهاراتی مداخله آمیز خواستار آزادی تمام افراد مسلحی شد که نیروهای ارتش سوریه به سبب دست داشتن آنها در ناآرامیها و خشونتها بازداشت کرده اند.



العربی همچنین مدعی شد روسها موافقت خود را با پیش نویس قطعنامه سازمان ملل متحد علیه سوریه اعلام کرده اند.



وی گفت : کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه پس از پایان ماموریت خود در دمشق به برخی کشورهای عربی سفر خواهد کرد.



العربی اظهار داشت هدف ما، طرح نکات روسها و اعراب در شورای امنیت است.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین گفت تلاش می کنیم بار دیگر پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت بدون اینکه با وتوی روسیه روبرو شود، ارائه کنیم و دراین زمینه با همه طرفها از جمله روسها هماهنگ می کنیم.



العربی افزود : شورای امنیت قطعنامه الزام آوری درباره سوریه صادر خواهد کرد، اما هنوز زمان آن نرسیده است.