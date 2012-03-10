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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

پورحیدری پس از توقف استقلال:

فکر می کردیم عملکرد استقلال بدتر از این باشد/ شرایط سخت شده است

فکر می کردیم عملکرد استقلال بدتر از این باشد/ شرایط سخت شده است

سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت: با توجه به خستگی بازیکنان فکر می کردم عملکرد بازیکنان بدتر از این باشد اما خوشبختانه توانستند برابر راه آهن یک امتیاز کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری پس از تساوی 2 بر 2 عصر امروز شنبه تیم فوتبال استقلال برابر راه آهن ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: بازی خوبی را از استقلال شاهد نبودیم که دلیل اصلی آن خستگی ناشی از سفر به قطر و بازگشت به تهران بود. ما فرصت لازم برای ریکاوری و تمرین را نداشتیم اما خوشحالم که توانستیم بازی باخته را مساوی کنیم.

وی با بیان اینکه از ابتدا هم به برنامه ریزی سازمان لیگ و فشردگی مسابقات اعتراض داشتیم خاطرنشان کرد: این فشردگی شرایط را برای بازیکنان بسیار سخت کرده و امیدوارم مسئولان فکری برای این مشکل کنند. یا تعداد تیم ها را کم کنند یا تدابیری در نظر بگیرند که اینقدر به بازیکنان فشار وارد نشود چرا که تیم ملی هم از بابت مصدومیت بازیکنان ضرر خواهد کرد.

پورحیدری در مورد تغییر محل برگزاری جام حذفی نیز گفت: ما خودمان را برای حضور در شیراز آماده کرده ایم و تاکنون هم خبری مبنی بر تغییر محل بازی به باشگاه استقلال اعلام نشده است. باید فردا صبح به باشگاه برویم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته اند.

کد مطلب 1556648

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