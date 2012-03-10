۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

سیدمهدی رحمتی:

خدا را صد هزار مرتبه شکر حرف ما را گوش کردند!

دروازه بان تیم فوتبال استقلال با ابراز خرسندی از تغییر محل برگزاری دیدار فینال جام حذفی گفت: خدا را صدهزار مرتبه شکر که مسئولان حرف ما را گوش کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی پس از تساوی 2 بر 2 عصر امروز شنبه استقلال برابر راه آهن ضمن بیان این مطلب گفت: ما از قبل بارها اعلام کرده بودیم که زمین ورزشگاه حافظیه شیراز شرایط مطلوبی ندارد و خدا را صد هزار مرتبه شکر می کنم که مسئولان به حر فما گوش کردند و محل بازی را تغییر دادند.

رحمتی در ارزیابی اش از دیدار استقلال و راه آهن نیز گفت: بازیکنان ما هنوز در حال و هوای دیدار برابر الریان بودند و به خاطر خستگی که داشتند در دقایق پایانی بازی از نظر بدنی تحلیل رفتند. با این حال همین که توانستیم بازی عقب افتاده را با تساوی عوض کردیم خوشحال کننده است. ما روی دو غافلگیری گل خوردیم اما خوشحالم که توانستیم بازی را مساوی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان استقلال تحت فشار بازی های پرتعداد هستند و شرایط خوبی از این جهت ندارند. با این حال امیدوارم بتوانیم در فینال جام حذفی قهرمان شویم.

