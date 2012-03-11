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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

گروسی :

کاهش سن بازنشستگی زمینه را برای حضور جوانان کارآمد مهیا می‌کند

کاهش سن بازنشستگی زمینه را برای حضور جوانان کارآمد مهیا می‌کند

شهریار - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد را بستر مطلوبی برای جذب و به کارگیری جوانان دانست.

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین سنی کشور ما جوان است و این مهم فرصت مغتنمی برای استفاده از توانایی ها واستعدادهای بالقوه  فراهم می آورد که باعث پیشرفت و ارتقاء کشورمان در تمامی زمینه ها می شود که باید از این فرصت به بهترین نحو ممکن بهره برد.

وی ادامه داد: کوتاهی در استفاده از این استعدادها علاوه برسرخوردگی و انزوای جوانان و عدم توجه آنها به امور کشور در زمینه توسعه و پیشرفت، موجب حرکت سیستم اداری کشور به سمت میانسالی نیز می شود که این امور تحقق آرمان ها و چشم اندازهای ملت را کند خواهد کرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید با به کارگیری جوانان کارآمد در زمینه های مختلف علاوه بر تشویق آنها برای طی پله های ترقی در زمینه علم و فناوری، پویایی و پیشرفت روزافزون سیستم های اداری و سازمان های کشور را شاهد باشیم.

وی همچنین افزود: با توجه به اهتمام ویژه نمایندگان مجلس در جهت کاهش نرخ بیکاری در کشور، امید می رود با توجه به تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد، این مهم تحقق پذیرد و همگی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای جوان این مرز و بوم باشیم.

 

کد مطلب 1556650

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