پنج هزار و 800 هکتار از اراضی قزوین زیر کشت زیتون می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری ظهر شنبه در نشست کارگروه امور اقتصادی استان که در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار برای طرح توسعه زیتون به مناطق طارم و الموت تأمین و هزینه شده است.



وی در ادامه از مدیران دستگاههای عضو کارگروه خواست تا برنامه های اجرایی سال آینده خود را به همراه اولویت های اجرا شده سال گذشته در اولین نشست سال آینده کارگروه اعلام کنند.



مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری نیز بیان کرد: براساس آئین نامه جدید کارگروه اقتصادی کمیته های توسعه صادرات، تنظیم بازار، تخصیص آب و کمیته تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به کمیته های کارگروه اضافه شده اند.



محسن مبارکی تصریح کرد: فعالیت کارگروه امور اقتصادی استان قزوین به تسهیل امور و تلاش برای رونق این حوزه در بخش های مختلف تلاش می کند.



در این نشست، مقرر شد برای توسعه شبکه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین و ایجاد سامانه آبیاری پایین دست پنج سد در دست مطالعه و اجرای استان نیز برنامه ریزی لازم صورت گیرد.