جلوی افزایش تغییر کاربریها در مازندران گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران افزود: برای مقابله با تخریب اراضی، جنگلها و منابع طبیعی باید در راستای جلوگیری از تخریب و تجاوز کوشا باشیم تا امکان تعرض را به صفر رسانده و از وقوع جرایم و هزینه ها پیشگیری شود.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در مازندران تغییر کاربری بوده که در این راستا دو همایش در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شد.

این مقام قضایی ادامه داد: همواره باید سرباز ولایت باشیم و با درست انجام دادن وظایف خود توطئه های دشمنان را در زمینه های مختلف با در نظر گرفتن منافع ملی خنثی کنیم و در مقابل استکبار بایستیم.

طالبی با تاکید بر ضرورت مقایسه وضعیت حال حاضر منابع طبیعی نسبت به آغاز سال گفت: باید در بخش های اراضی ، جنگل ها، امور آب، محیط زیست، شیلات ارزیابی و گزارشی سالانه داشته تا علل پیشرفت یا مشکلات را شناسایی کنیم.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه پیشگیری از تجاوز و تخریب منابع طبیعی رویکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جدید است گفت: با همکاری و همدلی بیش از پیش اعضای شورا این مهم محقق خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه در سال آینده عملکرد آماری شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه خواهد شد گفت: مازندران تارسیدن به جایگاه مطلوب در حوزه بیت المال فاصله زیادی دارد که امیدواریم با همکاری اعضای این شورا در سال آینده به این اهداف برسیم.

جعفری گفت: برای جلوگیری از تخریب جنگلها باید یک بسیج همگانی تشکیل شود.