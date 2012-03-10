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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

طالبی خواستار شد؛

جلوی افزایش تغییر کاربریها در مازندران گرفته شود

جلوی افزایش تغییر کاربریها در مازندران گرفته شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران از اعضای شورا خواست تا جلوی افزایش تغییر کاربریها را در استان بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران افزود: برای مقابله با تخریب اراضی، جنگلها و منابع طبیعی باید در راستای جلوگیری از تخریب و تجاوز کوشا باشیم تا امکان تعرض را به صفر رسانده و از وقوع جرایم و هزینه ها پیشگیری شود.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در مازندران تغییر کاربری بوده که در این راستا دو همایش در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شد.

این مقام قضایی ادامه داد: همواره باید سرباز ولایت باشیم و با درست انجام دادن وظایف خود توطئه های دشمنان را در زمینه های مختلف با در نظر گرفتن منافع ملی خنثی کنیم و در مقابل استکبار بایستیم.

طالبی با تاکید بر ضرورت مقایسه  وضعیت حال حاضر منابع طبیعی نسبت به آغاز سال گفت: باید در بخش های اراضی ، جنگل ها، امور آب، محیط زیست، شیلات ارزیابی و گزارشی سالانه داشته تا علل پیشرفت یا مشکلات را شناسایی کنیم.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه پیشگیری از تجاوز و تخریب منابع طبیعی رویکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جدید است گفت: با همکاری و همدلی بیش از پیش اعضای شورا این مهم محقق خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه در سال آینده عملکرد آماری شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه خواهد شد گفت: مازندران تارسیدن به جایگاه مطلوب در حوزه بیت المال فاصله زیادی دارد که امیدواریم با همکاری اعضای این شورا در سال آینده به این اهداف برسیم.

جعفری گفت: برای جلوگیری از تخریب جنگلها باید یک بسیج همگانی تشکیل شود.

کد مطلب 1556653

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