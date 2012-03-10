  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

تظاهرات امروز مسکو نشان داد؛

کاهش چشمگیر تعداد مخالفان پوتین

کاهش چشمگیر تعداد مخالفان پوتین

چند هزار نفر از مخالفان نخست وزیر روسیه با تظاهرات در مسکو خواستار کناره گیری وی از قدرت شدند که تجمع امروز از کاهش چشمگیر تعداد مخالفان رئیس آتی کرملین حکایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با گذشت یک هفته از اعلام پیروزی "ولادیمیر پوتین" در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شماری از مخالفان رئیس جمهوری آتی این کشور با تظاهرات در خیابانهای مسکو خواستار کناره گیری وی شدند.

بر این اساس امروز شنبه حدود 20 هزار مخالف پوتین با حضور در خیابانهای مسکو مدعی بروز تقلب در انتخابات هفته گذشته شدند. این در حالی است که مقایسه شمار تظاهرات کنندگان در این روز نسبت به شمار تجمعات اعتراضی به نتایج انتخابات پارلمانی نشانگر کاهش چشمگیر تعداد مخالفان پوتین است.
 
این موضوع مورد توجه رهبران مخالفان نیز قرار گرفته است به طوری که "سرگئی اودازلوف" یکی از این افراد در سخنان امروز خود خطاب به معترضان گفت: اگر ما تعداد قابل توجهی بشویم در آن صورت می توانیم به نتایجی دست یابیم، اما اگر به همین میزان اندک باشیم، راهی طولانی در پیش داریم.
 
تلاش شماری از مخالفان برای زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری روسیه در حالی است که حامیان آنها در اروپا و آمریکا پیروزی پوتین را به وی تبریک گفته و خواهان همکاری با دولتش شده اند.
کد مطلب 1556656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها