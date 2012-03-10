به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با گذشت یک هفته از اعلام پیروزی "ولادیمیر پوتین" در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شماری از مخالفان رئیس جمهوری آتی این کشور با تظاهرات در خیابانهای مسکو خواستار کناره گیری وی شدند.

بر این اساس امروز شنبه حدود 20 هزار مخالف پوتین با حضور در خیابانهای مسکو مدعی بروز تقلب در انتخابات هفته گذشته شدند. این در حالی است که مقایسه شمار تظاهرات کنندگان در این روز نسبت به شمار تجمعات اعتراضی به نتایج انتخابات پارلمانی نشانگر کاهش چشمگیر تعداد مخالفان پوتین است.

این موضوع مورد توجه رهبران مخالفان نیز قرار گرفته است به طوری که "سرگئی اودازلوف" یکی از این افراد در سخنان امروز خود خطاب به معترضان گفت: اگر ما تعداد قابل توجهی بشویم در آن صورت می توانیم به نتایجی دست یابیم، اما اگر به همین میزان اندک باشیم، راهی طولانی در پیش داریم.

تلاش شماری از مخالفان برای زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری روسیه در حالی است که حامیان آنها در اروپا و آمریکا پیروزی پوتین را به وی تبریک گفته و خواهان همکاری با دولتش شده اند.