هیئت اقتصادی عراق از شهرک صنعتی آمل دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن مازندران عصر شنبه در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: اعضای این هیئت و مسئولان مازندرانی از شرکت تولیدی خزرالکتریک که در زمینه تولید ادوات کشاورزی فعال است، بازید کردند.

غلامرضا عشریه افزود: ارائه خدمات فنی و مهندسی و بخش کشاورزی مازندران به کشورهای همایسه به منظور توسعه صادرات و تقویت تولیدکنندگان استان از اهداف مهم میزبانی سفر گروههای اقتصادی و تجاری به استان است.

وی ادامه داد: شرکت خزر الکتریک آمل از جمله واحدهای صنعتی در بخش تولید مکانیزاسیون کشاورزی بوده که می تواند در صدور محصولات تولیدی خود به کشور عراق تاثیرگذار باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن مازندران به دیگربرنامه های هیئت تجاری و اقتصادی سلیمانیه عراق در آمل اشاره کرد و گفت: نشست همایش فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری مشترک فعالان اقتصادی حوزه شرق وغرب مازندران با هیئت بازاریابی عراق در آمل از برنامه مهم بوده که شامگاه شنبه برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: در سفر سه روزه این هیئت عراقی، ظرفیت ها و توانمندیهای مازندران در بخشهای کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، صنعت و معدن و گردشگری به این هیئت تجاری معرفی خواهد شد.