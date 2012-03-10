برگزاری جشنواره فیلم رشد با میزبانی ناحیه یک بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیاء چراغی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان بعداز ظهر شنبه در این مراسم ضمن خیر مقدم به مسئولین و دانش آموزان از برگزاری جشنواره ها و همایش هایی از این دست استقبال کرد و گفت: برگزاری جشنواره فیلم رشد فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم متعدد آموزشی و پرورشی در قالب نمایش فیلم است چرا که امروزه رسانه های دیداری و شنیداری از نقش و جایگاه قابل توجهی در انتقال پیامها و مفاهیم گوناگون به بینندگان و شنوندگان خود برخوردارهستند.

چراغی در ادامه سخنان خود به حماسه 12 اسفند اشاره کرد و گفت: امروز ما شاهد این هستیم که ملتهای انقلابی و آزادی خواه رو در روی کشورهای سلطه گر و مستکبر ایستاده اند و از حق خود دفاع می کنند و در راس این ملت ها مردم انقلابی و ولایی میهن عزیزمان ایران قرار دارد که با حضور حماسی و دشمن شکن خود در انتخابات اخیر این پیشگامی را به جهانیان ثابت کردند و دوباره مشتی محکم بر دهان دشمنان این نظام زدند.

وی ادامه داد: ما امروز شاهد پیشرفتهای سریع و گوناگونی در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی هستیم که نشانگر تلاش و کوشش جوانان و دانشمندان این مرز و بوم برای حفظ استقلال آن و کسب موفقیت در عرصه های گوناگون است.

سید مهدی موسوی کارشناس گروه های آموزشی متوسطه ناحیه یک بهارستان و دبیر جشنواره نیز گفت: دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در این جشنواره شرکت داشتند و یک نوبت از نمایش فیلم نیز با حضور خانواده ها برگزار شد و دانش آموزان به همراه خانواده شان به تماشای فیلمهای جشنواره پرداختند.

وی در ادامه گفت: حدود هفت هزار و 200 دانش آموز و 300 خانواده از فیلمهای این جشنواره دیدن کردند.

در حاشیه این مراسم از دانش آموزان برگزیده استانی المپیادهای مهارتی راهنمایی و مسابقات آزمایشگاهی با اهداء جوایزی تقدیر به عمل آمد.