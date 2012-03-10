لامرد میزبان پنجمین جشنواره نمایشنامه نویسی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد و دبیر جشنواره نمایشنامه نویسی استان فارس با بیان اینکه جشنواره نمایشنامه نویسی هر ساله در یکی از شهرستانهای استان برگزار می شود، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره، ارتقای سطح نویسندگی و شناخت و تشویق نیروهای خلاق است که امسال با توجه به پتانسیلهای موجود در شهرستان لامرد و توانمندیهای هنرمندان ، در این شهرستان برگزار می شود.

محمد هنرپیشه زمان برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره را 22 اسفندماه اعلام کرد و گفت: این جشنواره از اواخر آذرماه جاری و پس از مشخص شدن اعضای دبیرخانه ، با ارسال فراخوان به تمام ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کار خود را آغاز کرد.

وی اضافه کرد: در زمان تعیین شده ، بیش از 30 اثر از نقاط مختلف استان به دبیرخانه ارسال که با توجه به استقبال خوب از جشنواره ، مهلت ارسال آثار تمدید شد و در نهایت بیش از 40 اثر از 26 نویسنده در این جشنواره حضور یافتند.

دبیر جشنواره نمایشنامه نویسی داوران این جشنواره را از ممتازین استانی و کشوری معرفی کرد و گفت : داوری این دوره توسط میلاد اکبرنژاد، محمود ناظری و فرهاد ارشاد انجام می گیرد که آثار برای داوری در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی یکی از برنامه های روز اختتامیه جشنواره را برگزاری کلاسهای کارگاهی نمایشنامه نویسی عنوان کرد و افزود: این برنامه با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مسئولان شهرستانی، داوران، نویسندگان و هنرمندان در سالن آمفی تئاتر شهید آوینی برگزار خواهد شد و از نفرات برتر با اهدای لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدایای نفیسی تجلیل خواهد شد.

این جشنواره به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد و انجمن نمایش این شهرستان برگزار میشود.

اجرای نمایش "اسب سفید" در اقلید

نمایش "اسب سفید" پس از اخذ مجوز در اسفندماه جاری در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقلید به روی صحنه رفت.

این نمایش نوشته محسن خسروی و کاری از گروه تئاتر آفتاب است که کارگردانی این اثر را محمد مهدی شریفی به عهده دارد.

این نمایش رویکردی مذهبی- اجتماعی دارد و با زبانی شیوا و مطلوب به مفاهیمی اعتقادی همچون مرگ و جایگاه انسان در دنیای باقی و بازتاب اعمال خیر و شر او می پردازد.

اجرای این نمایش تا تاریخ 24 اسفند ماه جاری در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقلید ادامه دادرد.

مقام سوم هنرمندی از فارس در دومین جشنواره طراحی و نقاشی جنوب کشور

جواد مرادی در دومین جشنواره طراحی و نقاشی جنوب کشورموفق به کسب مقام سوم شد.

این جشنواره در قشم و با موضوع طبیعت جنوب همراه با نمایشگاهی از آثار منتخب شرکت کننده گان و داوران از جمله استاد جمشید حقیقت شناس، حسین جاهد، احمدی نسب بوده و کارگاه آموزشی نیز با حضور استاد مولائیان برگزار شده است.

شرکت کننده گان در جشنواره یاد شده شامل طراحان و نقاشانی از سراسر کشور، دانشجویان دانشگاه هنر تهران، اساتید دانشگاه، دانشجویان دانشگاه هنر شیراز و نفرات برگزیده هر استان بوده است.

ورود به فضای مجازی و دیجیتال نیازمند آگاهی است

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: ورود به فضای مجازی و دیجیتال نیازمند آگاهی است.

احمدرضا نداف در آئین گشایش خانه فرهنگ دیجیتال کانون فرهنگی هنری حضرت قائم (ع) حسینیه بیت الزهرا (س) در شیراز افزود: عصر بزرگراه های ارتباطی و گسترش فضای مجازی با همه امیدها برای تسریع و بهبود ارتباط انسانها در سطوح محلی، ملی و بین المللی مدتهاست که از راه رسیده و تکنولوژیهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی جنبش جهانی در حوزه ارتباطات و انتقال محتواها و پیامهای ارتباطی در سریع ترین زمان ممکن به وجود آورده اند که ورود به این فضا نیازمند آگاهی است.

وی اضافه کرد: در عین حال همین تکنولوژی جدید موجب تسهیل انجام اعمال خلاف قانون و رشد جرایم با استفاده از شیوه های جدید تر نیز شده اند.

نداف گفت: ورود اینترنت و رایانه به زندگی نسل امروز حتی بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه نیز تاثیر گذاشته است و به عنوان یک وسیله ارتباطی جدید و پویا، امکاناتی را فراهم ساخته است که از طریق رسانه های ارتباطی گذشته غیر ممکن بود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تصریح کرد: در کنار گسترش این خدمات و منابعی برای خدمات بهتر ارتباطی ، تفریحی ، آموزشی ، نگرانی هایی در کل جهان درباره محتوای این خدمات نیز به وجود آمده است.

تقدیر سفیران جمهوری اسلامی ایران در پاریس و مادرید از مدیر کل ارشاد فارس

سفیران جمهوری اسلامی ایران در پاریس و مادرید با ارسال پیامهای تقدیر جداگانه ای از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به دلیل حمایت از گروه های هنری برای اجرای مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دو کشور اسپانیا و فرانسه تقدیر کردند.

در سال جاری هنرمندانی توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس به پاریس و مادرید اعزام و به اجرای برنامه های هنری پرداختند.

علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس و همچنین مرتضی صفاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در مادرید، هر کدام به طور جداگانه ای ضمن اشاره به تاثیرات ارزشمند این رویداد، با ارسال پیامهای تقدیر از حمایت محمود عالیشوندی مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس در راستای اعزام گروه های هنری و هنرمندان به پاریس و مادرید تقدیر و تشکر کردند.