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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

جوانبخت در گفتگو با مهر:

بیشترین تاثیر مشکلات محیط زیست بر فقیرترین کشورهاست

بیشترین تاثیر مشکلات محیط زیست بر فقیرترین کشورهاست

اصفهان - خبرگزاری مهر: محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بررسیها نشان می‌دهد مردمی که در فقیرترین کشورها زندگی می‌کنند، از پیامدهای ناشی از مشکلات محیط زیستی، بیشترین رنج را می برند؛ با وجود اینکه در ایجاد این مشکلات، کمترین تقصیر متوجه آنهاست.

مسعود جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنان به دلیل فقر بیشتر، قدرت کمتر در تعیین سرنوشت، به رسمیت شناخته نشدن کافى بهره‌ورى اقتصادى آنان، به حاشیه رانده شدن زنان و بار نامتوازن موجود بر دوش آنها در تولید مثل و پرورش فرزندان با چالش‌هاى فزاینده‌اى مواجه مى‌شوند.

وی ادامه داد: جابجایى جمعیتى در مقیاس بالا احتمالا با تخلیه مناطقى که به دلیل تغییرات آب و هوا دچار سیل یا خشکى شده و لذا دیگر قابل سکونت نیستند همزمان است که این مهاجرت به مشکلات جدى بهداشتى منجر می‌شود.

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: تغییرات آب و هوایی اثرات مخربی دارد روی تولید محصولات کشاورزی، تلفات جانی در اثر گرما، ذوب شدن یخ‌ها، توفان‌های شدید و کمبود آب دارد.

وی با اشاره به اینکه بر طبق آخرین گزارش دانشمندان ناسا تنها چهار الی پنج سال دیگر تا نابودی و ذوب شدن کامل یخ‌های قطب شمال باقی مانده  و این زمان تا تابستان سال ۲۰۱۲ است، افزود: در قرن هجدهم هنگامی که انقلاب صنعتی آغاز شد، غلظت دی اکسید کربن (گازکربنیک) جو زمین، 270 قسمت در میلیون بود که اکنون غلظت آن به 377 قسمت در میلیون رسیده و این مقدار نه تنها در740 هزار سال گذشته بلکه به طور احتمال از 55 میلیون سال پیش تاکنون سابقه نداشته است.

جوانبخت ادامه داد: دماى سطح زمین در 100 سال اخیر 74 درصد درجه سلسیوس افزایش یافته و امکان دارد چهار تا شش درجه دیگر نیز تا سال 2 هزار و 100 افزایش یابد.

وی تصریح کرد: احتراق روزافزون سوخت‌هاى فسیلى ازجمله ذغال سنگ، نفت و گاز،سبب ورود دى اکسید کربن بیشترى به جو کرده زمین شده و تأثیر گلخانه اى را در این جو تقویت و تسریع مى‌کند.

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: جنگل زدایى و تخریب خاک نیز تجمع بیشتر دى اکسید کربن را در جو ایجاد کرده و این یکی از مهم‌ترین مسایلی است که بشریت با آن روبرواست.

وی ادامه داد: اثرات مخرب گرم شدن زمین سبب کاهش محصولات کشاورزی، افزایش تلفات جانی، ذوب شدن یخ‌ها، توفان های شدید، کمبود آب، شیوع بیماری‌های عفونی و غیرعفونی می‌شود.

کد مطلب 1556662

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