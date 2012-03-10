بیشترین تاثیر مشکلات محیط زیست بر فقیرترین کشورهاست

مسعود جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنان به دلیل فقر بیشتر، قدرت کمتر در تعیین سرنوشت، به رسمیت شناخته نشدن کافى بهره‌ورى اقتصادى آنان، به حاشیه رانده شدن زنان و بار نامتوازن موجود بر دوش آنها در تولید مثل و پرورش فرزندان با چالش‌هاى فزاینده‌اى مواجه مى‌شوند.

وی ادامه داد: جابجایى جمعیتى در مقیاس بالا احتمالا با تخلیه مناطقى که به دلیل تغییرات آب و هوا دچار سیل یا خشکى شده و لذا دیگر قابل سکونت نیستند همزمان است که این مهاجرت به مشکلات جدى بهداشتى منجر می‌شود.

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: تغییرات آب و هوایی اثرات مخربی دارد روی تولید محصولات کشاورزی، تلفات جانی در اثر گرما، ذوب شدن یخ‌ها، توفان‌های شدید و کمبود آب دارد.

وی با اشاره به اینکه بر طبق آخرین گزارش دانشمندان ناسا تنها چهار الی پنج سال دیگر تا نابودی و ذوب شدن کامل یخ‌های قطب شمال باقی مانده و این زمان تا تابستان سال ۲۰۱۲ است، افزود: در قرن هجدهم هنگامی که انقلاب صنعتی آغاز شد، غلظت دی اکسید کربن (گازکربنیک) جو زمین، 270 قسمت در میلیون بود که اکنون غلظت آن به 377 قسمت در میلیون رسیده و این مقدار نه تنها در740 هزار سال گذشته بلکه به طور احتمال از 55 میلیون سال پیش تاکنون سابقه نداشته است.

جوانبخت ادامه داد: دماى سطح زمین در 100 سال اخیر 74 درصد درجه سلسیوس افزایش یافته و امکان دارد چهار تا شش درجه دیگر نیز تا سال 2 هزار و 100 افزایش یابد.

وی تصریح کرد: احتراق روزافزون سوخت‌هاى فسیلى ازجمله ذغال سنگ، نفت و گاز،سبب ورود دى اکسید کربن بیشترى به جو کرده زمین شده و تأثیر گلخانه اى را در این جو تقویت و تسریع مى‌کند.

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: جنگل زدایى و تخریب خاک نیز تجمع بیشتر دى اکسید کربن را در جو ایجاد کرده و این یکی از مهم‌ترین مسایلی است که بشریت با آن روبرواست.

وی ادامه داد: اثرات مخرب گرم شدن زمین سبب کاهش محصولات کشاورزی، افزایش تلفات جانی، ذوب شدن یخ‌ها، توفان های شدید، کمبود آب، شیوع بیماری‌های عفونی و غیرعفونی می‌شود.