بودجه سال 91 شهرداری مشهد 5 هزار و 784 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیر محمدی، بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سه هزار و 287 میلیارد تومان این بودجه در قالب درآمدهای شهرداری حاصل از پروانه، تخلفات ساختمانی است.

وی ادامه داد: از بودجه سال آینده دو هزار و 497 میلیارد تومان نیز در قالب بحث فروش اوراق مشارکت و کمکهای دولت با عنوان پیوست بودجه پیش بینی شده است.

شیرمحمدی با بیان اینکه بودجه 91 نسبت به سال جاری 38 درصد افزایش دارد تصریح کرد: قرار است از این بودجه 58 میلیارد تومان به اتوبوسرانی، 18 میلیارد تومان به شرکت بهره برداری قطار شهری، 22 میلیارد تومان به آتش نشانی و حدود 33 میلیارد تومان هم به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد کمک شود.

وی در خصوص هزینه صدور پروانه ساختمانی بیان کرد: نرخ هزینه صدور پروانه های ساختمانی مشهد در سال 91 افزایش نمی یابد.

شیرمحمدی در خصوص هزینه تخلفات ساختمانی گفت: ساخت و سازهای بیشتر از مجوز در سال 91 براساس دفترچه قیمت روز املاک روزخواهد بود که براین اساس قرار گرفتن در هر یک از مناطق درآمدی شهر محاسبه می شود.

وی سپس اشاره ای به برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد که در سال 90 پیگیری شده گفت: احداث زائر سراهای ارزان قیمت، تامین ظرفیت ناوگان خط یک قطار شهری مشهد، تملک اراضی مورد نیاز ایستگاههای خط دو قطار شهری و ایجاد مسیر دوچرخه سواری برخی از این مصوبات را شامل می شود

رئیس شورای شهر مشهد با بیان این مطلب که خطوط تندرو یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی شورا در سال جاری است افزود: نخستین خط اتوبوسهای تندرو از ابتدای سال 91 فعالیت خود را در مسیر پایانه امام رضا(ع) تا انتهای التیمور آغاز کند

شیرمحمدی احداث پارکینگهای مکانیزه و طبقاتی را نیز از دیگر موضوعات مورد پیگیری شورا در سال 90 بیان کرد و گفت: در این راستا 15 نقطه در سطح شهر مشهد شناسایی شده و عملیات اجرای آنها در حال اجرا می باشد

وی در ادامه به موضوع حریم مشهد نیز اشاره کرد و عنوان کرد: علی رغم اینکه مطالعات طرح جامع مشهد پایان یافته و مطالعات طرح تفصیلی نیز در شرف انجام بوده اما موضوع حریم این شهر به دلیل اینکه جنبه سیاسی این مسئله بر مباحث کارشناسی موضوع می چربد، حل نشده است.

شیرمحمدی با بیان اینکه اگر موضوع حریم رفع می شد مطالعات طرح جامع و تفضیلی سرعت بیشتری به خود می گرفت ادامه داد: اگر مشکل حریم رفع گردد موضوع ابطال مصوبه هیئت دولت در رابطه با شهرستان بینالود نیز برطرف خواهد شد