رسالت همیاران طبیعت منحصر به درختکاری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اورنگی در همایش ملی همیار طبیعت و رسانه ها که در ششمین روز هفته منابع طبیعی عصر شنبه در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر کرج برپا شد، مشارکت دادن مردم و توانمندسازی آنها را اصلی ترین رویکرد این سازمان برشمرد و با اشاره به فعالیت 20 هزار همیار طبیعت در کشور تصریح کرد: گسترش منابع طبیعی جز با همکاریهای مردمی امکانپذیر نیست.



گفت: امروز و با برگزاری این همایش کاری مردمی در سطح 20 هزار نفر به عنوان همیار طبیعت در کشور کلید خورد و البته هنوز با آنچه مدنظر و مطلوب است، فاصله زیادی داریم.



وی تصریح کرد: به دلیل گستردگی وظایف و تنوع فعالیتها چاره ای جز مشارکت دادن مردم و توانمندسازی آنها به منظور گسترش منابع طبیعی نیست و این کار اصلی ترین رویکرد سامان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است.



اورنگی بسیاری از همیاران طبیعت را بسیجی خواند و به آنها توصیه کرد که با نگاهی بسیجی و منش بسیجی گونه کارها را انجام دهند و اخلاص و ایثار و ولایتمداری، مردمداری که رموز موفقیت بسیجی است را لحاظ کنند.



18 تفاهم نامه با سازمانهای دولتی و غیردولتی امضا شد



معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از امضای تفاهم نامه با 18 سازمان دولتی و غیردولتی خبر داد و تصریح کرد: باید تا حدودی از حالت شبه دولتی خارج شده و بسیجی تر به موضوع نگاه کنیم. یعنی باید دامنه حضور مردم را بیشتر کنیم.



محلی ها، بزرگترین همیار طبیعت هستند



رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه بر نکته دیگری تاکید کرد.



وی در عین حال که درختکاری را به عنوان اقدامی مهم در گسترش منابیع طبیعی خواند، تاکید کرد: نباید همه نیرویمان را صرف درختکاری کنیم؛ بلکه لازم است که همیاران طبیعت در مسائل آموزشی، ترویجی و حفاظتی نیز فعالیت گسترده ای داشته باشند.



اورنگی گفت: به همین دلیل معتقدم که اصلی ترین و بزرگترین همیار طبیعت واقعی، افراد محلی هر منطقه هستند.