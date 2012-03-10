توزیع گوشت قرمز منجمد وارداتی در استان مرکزی آغاز شد

عزیز الله صدیقی در گفتگو با خبرنار مهر با اعلام آغاز فروش گوشت قرمز منجمد در سراسر استان مرکزی، افزود: این گوشت در مرحله اول تنها در نمایشگاههای بهاره توزیع می شود و قیمت مصوب هر کیلوگرم از آن برای مصرف کنندگان در شهرستان اراک 92 هزار ریال است.

وی هدف از توزیع این گوشت را تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: قیمت عرضه هر کیلوگرم گوشت منجمد وارداتی در نمایشگاه های دیگر شهرهای استان مرکزی 93 هزار ریال است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: عرضه این گوشت با هدف شکستن بازار کاذب و مهار قیمتها آغاز شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خاطیان احتمالی برخی می شود.

صدیقی با اشاره به اینکه، قیمت گوشت گرم با توزیع این قلم کالای اساسی در بازار تعدیل می یابد و مردم نگرانی از این نظر نداشته باشند، گفت: مرحله دوم توزیع این گوشت پس از پایان یافتن برپایی نمایشگاههای بهاره استان مرکزی در سطح فروشگاهها و بازار آغاز می شود.