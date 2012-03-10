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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۲

صدیقی:

توزیع گوشت قرمز منجمد وارداتی در استان مرکزی آغاز شد

توزیع گوشت قرمز منجمد وارداتی در استان مرکزی آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از آغاز توزیع گوشت قرمز منجمد وارداتی در استان مرکزی خبر داد.

عزیز الله صدیقی در گفتگو با خبرنار مهر با اعلام آغاز فروش گوشت قرمز منجمد در سراسر استان مرکزی، افزود: این گوشت در مرحله اول تنها در نمایشگاههای بهاره توزیع می شود و قیمت مصوب هر کیلوگرم از آن برای مصرف کنندگان در شهرستان اراک 92 هزار ریال است.

وی هدف از توزیع این گوشت را تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: قیمت عرضه هر کیلوگرم گوشت منجمد وارداتی در نمایشگاه های دیگر شهرهای استان مرکزی 93 هزار ریال است.
 
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: عرضه این گوشت با هدف شکستن بازار کاذب و مهار قیمتها آغاز شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خاطیان احتمالی برخی می شود.
 
صدیقی با اشاره به اینکه، قیمت گوشت گرم با توزیع این قلم کالای اساسی در بازار تعدیل می یابد و مردم نگرانی از این نظر نداشته باشند، گفت: مرحله دوم توزیع این گوشت پس از پایان یافتن برپایی نمایشگاههای بهاره استان مرکزی در سطح فروشگاهها و بازار آغاز می شود.
کد مطلب 1556668

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