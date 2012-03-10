به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طرفه ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه 25 میلیارد تومان از این اوراق مشارکت در تهران و 21 میلیارد دیگر آن در سایر شهرستان‌ها به فروش رفته است، گفت: در استان اصفهان تنها 9 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است و اصفهانی‌ها از این طرح استقبال چندانی نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اوراق مشارکت این طرح‌ها از 16 اسفند ماه جاری به فروش رفته است، گفت: از ابتدای فروش این اوراق مشارکت تا 19 اسفند ماه جاری 46 میلیارد تومان از اوراق مشارکت طرح‌های تأمین انتقال آب به زاینده‌رود فروخته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار کرد: کمبود آب به عنوان عمده‌ترین چالش استان به شمار می‌رود و مدیریت تأمین آب در کنار مدیریت مصرف از راهکار‌هایی قابل اجرا در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه طرح اوراق مشارکت در سال جاری نیز به دلیل مشکلات موجود تا دو ماه گذشته متوقف بوده است، افزود: اما در حال حاضر مجوز اجرای این طرح صادر شده است و آب منطقه‌ای اصفهان 210 میلیارد تومان مجوز فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های تأمین و انتقال آب به زاینده‌رود گرفته شده است.

طرفه با اشاره به اینکه اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته مبنی بر این است که از سایر منابع مالی اعتباراتی در اختیار این طرح‌ها قرار بگیرد، تاکید کرد: طرح اوراق مشارکت در سال گذشته پیگیری شد اما به نتیجه‌ای نرسید.

وی اضافه کرد: در صورتی که طرح‌های تأمین انتقال آب به زاینده‌رود به موقع اجرا نشود، به صورت قطعی آینده استان با چالش مواجه می‌شود و امکان توسعه در بخش‌های مختلف نیز وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه در صورت محقق نشدن این موضوع سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز با مشکل مواجه می‌شود، تصریح کرد: بخش کشاورزی استان از مدت‌ها پیش با مشکل مواجه شده است و در زمینه شرب، صنعت و حیات رودخانه نیز مشکلات بسیاری وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه به منظور اجرای طرح‌های تأمین انتقال آب به زاینده‌رود اقدامات جدی در استان صورت گرفته است، ادامه داد: منابع دولتی تکافوی تسریع در اجرای طرح را ندارد و در صورت ادامه یافتن روند اعتبارات اختصاص داده شده به این طرح‌ها حاکی از بهره‌برداری نکردن از این طرح‌ها زود‌تر از 30 سال آینده است.