حضور 40 درصد دام مازاد در مراتع چایپاره/ اجرای طرح جنگلکاری در بیلوار

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شهابی پور عصر شنبه در جلسه دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای چایپاره با بیان اینکه بخش اعظمی از مساحت این شهرستان را عرصه های طبیعی تشکیل داده که در معرض تخریب جدی قرار دارند، گفت: تعداد دام موجود در مراتع 150 هزار راس بوده که 40 درصد آنها مازاد هستند.

وی اظهار داشت: از 950 کیلومتر مربع وسعت این شهرستان، 927 کیلومتر مربع عرصه های طبیعی و منابع ملی هستند که به علت وجود هزاران راس دام مازاد بر ظرفیت در خطر تخریب هستند .

وی کم بودن نزولات آسمانی و خوشکسالی را عامل دیگر تخریب عرصه های طبیعی چایپاره دانست و ادامه داد: حوزه های بالا دستی سد آغچای، مهمترین مناطق در حال تخریب بوده که برای مطالعات احداث سدهای آبخیزداری امسال 700 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

اجرای طرح جنگلکاری در منطقه بیلوار خوی



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوی نیز عصر شنبه درآئین غرس نهال با بیان اینکه با هدف توسعه فضای سبز و سرانه جنگل طرح جنگل کاری در منطقه بیلوار خوی اجرا می شود، گفت: این طرح در 60 هکتار از مراتع و منابع طبیعی منطقه بیلوار خوی اجرا شده که تا کنون در 27 هکتار آن با همکاری بسیج سازندگی سپاه خوی بیش از 15 هزار اصله انواع نهال غیر مثمر کاشته شده است .

سخایی فربا اشاره به اینکه در ادامه این طرح تا پایان سال آینده در چهار هکتار از اراضی این منطقه بیش از دو هزار اصله نهال کاشته می شود، اعتبار اجرایی این طرح را دو میلیارد ریال اعلام کرد.