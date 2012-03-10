صحت انتخابات قم از سوی شورای نگهبان تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت ‌الله لطفی غروب شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: برگزاری انتخابات 25 مرحله دارد که آخرین مرحله آن صحت تائید انتخابات از سوی شورای نگهبان است.



وی گفت: با بررسی جامعی که از پرونده انتخابات حوزه انتخابیه استان قم در شورای نگهبان صورت گرفت، صحت برگزاری انتخابات در این استان تائید شد و پرونده انتخابات قم بسته شد.



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات قم در مورد توطئه‌های دشمنان برای زیرسئوال بردن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از دسیسه‌های 15 گانه دشمن این بود که بین عوامل اجرایی و نظارت دو دستگی ایجاد شود تا خوراکی برای آنها تهیه شود ولی خوشبختانه این انتخابات با صمیمیت توام با رعایت قانون برگزار شد.



وی ادامه داد: برخی افراد به شورای نگهبان شکایت کرده‌اند ولی هیچ مبنایی که بر روند انتخابات خدشه وارد کند وجود نداشته است.