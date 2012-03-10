  1. استانها
  2. قم
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

لطفی خبر داد:

صحت انتخابات قم از سوی شورای نگهبان تائید شد

صحت انتخابات قم از سوی شورای نگهبان تائید شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان قم گفت: با بررسی‌های انجام شده صحت انتخابات استان قم از سوی شورای نگهبان تائید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت ‌الله لطفی غروب شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: برگزاری انتخابات 25 مرحله دارد که آخرین مرحله آن صحت تائید انتخابات از سوی شورای نگهبان است.

وی گفت: با بررسی جامعی که از پرونده انتخابات حوزه انتخابیه استان قم در شورای نگهبان صورت گرفت، صحت برگزاری انتخابات در این استان تائید شد و پرونده انتخابات قم بسته شد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات قم در مورد توطئه‌های دشمنان برای زیرسئوال بردن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از دسیسه‌های 15 گانه دشمن این بود که بین عوامل اجرایی و نظارت دو دستگی ایجاد شود تا خوراکی برای آنها تهیه شود ولی خوشبختانه این انتخابات با صمیمیت توام با رعایت قانون برگزار شد.

وی ادامه داد: برخی افراد به شورای نگهبان شکایت کرده‌اند ولی هیچ مبنایی که بر روند انتخابات خدشه وارد کند وجود نداشته است.

کد مطلب 1556672

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها