  1. استانها
  2. البرز
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۸

همزمان با سفر هیئت دولت/

ستادهای مردمی نهادهای مختلف در البرز مستقر می شود

ستادهای مردمی نهادهای مختلف در البرز مستقر می شود

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز، ستادهای مردمی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف در سطح استان البرز مستقر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز، ستادهای مردمی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف در جهت پاسخگوئی به درخواست ها و مشکلات مردمی مستقر می شوند.

در این راستا ستاد مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میدان استاندارد، خیابان ذوب آهن نرسیده به مجموعه ورزشی شریعتی، مرکز 1 آموزش فنی و حرفه ای شهید خدائی مستقر خواهد بود.

همچنین ستاد مردمی وزارت راه و شهرسازی در مصلی کرج و ستاد مردمی وزارت علوم در دانشگاه تربیت معلم کرج مستقر خواهند بود.

ستاد مردمی سازمان بهزیستی نیز در اداره شهرستان کرج این نهاد واقع در کرج، جهانشهر بلوار ماهان، ضلع جنوبی میدان مدنی مستقر و آماده رسیدگی به مطالبات مردمی خواهد بود.
 

کد مطلب 1556673

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها