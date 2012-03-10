ستادهای مردمی نهادهای مختلف در البرز مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز، ستادهای مردمی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف در جهت پاسخگوئی به درخواست ها و مشکلات مردمی مستقر می شوند.

در این راستا ستاد مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میدان استاندارد، خیابان ذوب آهن نرسیده به مجموعه ورزشی شریعتی، مرکز 1 آموزش فنی و حرفه ای شهید خدائی مستقر خواهد بود.

همچنین ستاد مردمی وزارت راه و شهرسازی در مصلی کرج و ستاد مردمی وزارت علوم در دانشگاه تربیت معلم کرج مستقر خواهند بود.

ستاد مردمی سازمان بهزیستی نیز در اداره شهرستان کرج این نهاد واقع در کرج، جهانشهر بلوار ماهان، ضلع جنوبی میدان مدنی مستقر و آماده رسیدگی به مطالبات مردمی خواهد بود.

