به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل استقلال با بیان این مطلب افزود: فکر می کنم شاگردانم امروز بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و در حالیکه مستحق پیروزی بودیم متأسفانه بازی مساوی تمام شد با این حال این تساوی چیزی از ارزش های ما کم نمی کند چرا که با یک مشت جوان بازی خوبی را مقابل استقلال و هوادارانش به نمایش گذاشتیم.

وی در ادامه افزود: ما در حالی مقابل استقلال قرار گرفتیم که 5 مصدوم داشتیم که از میان آنها 3 نفر بازیکن اصلی بودند ما با این وجود از نظر فوتبالی بهتر از استقلال بازی کردیم و لیاقت داشتیم که به 3 امتیاز برسیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در واکنش به خبرنگاری که نظرش را در خصوص داوری پرسید، گفت: چه عرض کنم شما نگاه کنید در طول 90 دقیقه داور چند بار به سود ما و چند بار به سود استقلال سوت زد متأسفانه همه سوت های داور به سود تیم استقلال بود با این شرایط من دیگر راجع داوری حرف نمی زنم.

وی ادامه داد: بازیکن من مقابل چشمم توپ را به درستی از بازیکن استقلال گرفته آن وقت داور خطای او را اعلام کرده است آیا این داوری است؟ آیا این فوتبال است؟

دایی با طرح این موضوع که تیمش با توجه به داشته هایش بهتر از استقلال بازی کرده در خصوص شرایط جاری فوتبال ایران گفت: ما فقط می توانیم دعا کنیم همه چیز درست شود و آرزوی موفقیت برای فوتبال ایران داشته باشیم، امیدوارم فوتبال ایران این لحظات حساس را بگذراند و شاهد موفقیت تیم های ملی و باشگاهی ایران در سطح باشگاهی و ملی باشیم.

نشست خبری علی دایی از اینجا به بعد به صحنه مجادله او با خبرنگاری تبدیل شد که خود را مربی فوتبال می خواند. این خبرنگار در ابتدا از دایی پرسید شما باز هم پیروزی را از دست دادید بهتر نبود دفاع کرده و این نتیجه را حفظ می کردید و نظر دایی را جویا شد، که دایی گفت: این نظر شماست، ما در بازی قبلی مقابل صنعت نفت آبادان در دقیقه 93 در شرایطی که بازی تمام شده بود و داور باید خطای مهاجم نفت را می گرفت گل خوردیم من با این شرایط دیگر چه کار می توانم انجام دهم.

وی در این رابطه افزود: تیم استقلال در نیمه اول فقط یک موقعیت گل داشت و در نیمه دوم نیز صاحب موقعیت نشد و تمام موقعیت های این تیم خلاصه می شد در چند ضربه کاشته. ما در حالی در مقابل استقلال این چنین بازی کردیم که شاید نام بازیکنان ما را کسی نمی دانست. اگر بازیکنان من تجربه بیشتری داشتند می توانستیم برنده شویم البته من از آنها قدردانی می کنم چرا که زحماتشان را کشیدند.

خبرنگار یاد شده در ادامه از دایی پرسید که چرا همیشه از ابتدا تا انتهای مسابقه در کنار خط می ایستد که سرمربی راه آهن در ادامه گفت: شما از ابتدا تا انتهای مسابقه مرا زیر نظر دارید؟ همه مربیان بزرگ دنیا کنار خط می ایستند و با بازیکنان خود حرف می زنند اما هر زمان که نیاز به مشورت باشد با کمک های خود مشورت می کنند. من هم در زمان تعویض ها و زمان های لازم نقطه نظرات کمک هایم را جویا می شوم.

دایی با عصبانیت گفت: من نمی دانم شما چرا این نظرات را می پرسید؟ شاید شما خبرنگار روزنامه استقلال هستید چرا که شما را برای اولین بار است می بینیم به عقیده من بهتر است شما به جای دخالت در امور فنی گزارشتان را بدهید.

این خبرنگار که می خواست دایی را آرام کند او را بزرگ فوتبال ایران خواند اما دایی گفت: من بزرگ این فوتبال نیستم که اگر بودم شما این سوال ها را از من نمی پرسیدید.

در ادامه دایی و این خبرنگار به مجادله با یکدیگر پرداختند و برای هم ابراز تأسف کردند تا اینکه دایی از خبرنگاران حاضر عذرخواهی و سالن کنفرانس را ترک کرد تا از آن خبرنگار بپرسد که کجا کار می کند؟ در این بین صحبت های نه چندان دوستانه بین طرفین رد و بدل شد و آنها همدیگر را به چرت و پرت گفتند متهم می کردند. مجادله دایی و خبرنگار به بیرون از سالن کنفرانس کشید که با وساطت حاضرین خاتمه پیدا کرد.