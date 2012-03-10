دیدار با خانواده های شهدای فیروزکوه در قالب "مراجعه معکوس"

حبیب الله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، به سایر اقدامات انجام گرفته از سوی این بنیاد نیز اشاره کرد و اضافه کرد: اعزام خانواده ها به سفرهای زیارتی حج عمره و تمتع و مشهد مقدس از جمله برنامه های فرهنگی این نهاد در سال 90 بوده است.

وی یادآور شد: همچنین اردوی دو روزه ویژه همسران و فرزندان مونث ایثارگران در روستای "زرمان" با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

رئیس بنیاد شهید شهرستان فیروزکوه افزود: سایر برنامه های این نهاد در سال 90 ، شامل برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز تولد حضرت ابوالفضل(ع) ویژه جانبازان، روز مادر با حضور مادران شهدا و همایش "پدران آسمانی"، اعزام جانبازان به مسابقات رالی اتومبیل رانی استانی به همراه خانواده ها و همچنین کوهنوردی تعدادی از جانبازان به ارتفاعات دماوند بوده است.

17 یادوراه برای شهیدان در فیروزکوه برگزار شد

رئیس بنیاد شهید شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: در راستای ترویج فرهنگ شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان این بنیاد 17 یادواره برای شهدا، در شهرها و روستاهای منطقه برگزار کرده است.

وی اظهار داشت: در مناسبتهای مختلف سال از جمله روز سوم خرداد، روز ملی مقاومت و ایثار، هفته دفاع مقدس، ایام الله دهه فجر، شب عید و سایر مناسبتها غبار روبی و گلباران مزار شهدا با حضور مسئولان محلی انجام می گیرد.

پزشکان پایش سلامت به طور مرتب از خانواده های شهدا بازدید می کنند

امیری با اشاره به رسیدگی به بحث بهداشت و درمان این خانواده ها، افزود: پزشکان پایش سلامت از خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید به طور مرتب بازدید به عمل می آورند و در صورت نیاز به انجام عملهای جراحی با هزینه های سنگین برای خانواده ها، کارت بیمه تکمیلی یا مکمل و همچنین دفترچه های خدمات درمانی تهیه می شود.