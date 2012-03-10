به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل راه آهن شهرری با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: برگزاری فشرده مسابقات بر عملکرد تیم ما بی تاثیر نیست. تیم ما امروز در حالی مقابل راه آهن قرار گرفت که بازیکنان خیلی خسته بودند. با این حال خوشحالم بازی 2 بر صفر عقب افتاده را مساوی کردیم.

وی ضمن یادآوری اینکه برخی از بازیکنان تیمش به دلیل خستگی در زمین راه می رفتند گفت: به دلیل فشردگی مسابقات باز هم یکی از بازیکنان ما امروز مصدوم شد. با این حال بازیکنانم نهایت تلاش خود را کردند تا نبازیم امیدواریم این روند نباختن در بازیهای آینده ادامه یابد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: اینکه تیمی "درب و داغون" که در 20 دقیقه اول دو گل می خورد و بازی را مساوی می کند برای من رضایت بخش است اما از کیفیت بازی رضایت ندارم.

مظلومی خاطرنشان کرد: ما در بازی مقابل راه آهن شرایط خوب خود را نداشتیم و متاسفانه 2 امتیاز را از دست دادیم. این فشردگی بازیها باعث شده امتیازات زیادی را از دست بدهیم متاسفانه بارها فریاد زدیم اما کسی توجه نمی کند و گمان می کند من بهانه می آورم.

وی با طرح این موضوع که تیمش می توانست با استراحتی بیش از 3 روز مقابل راه آهن شهرری قرار گیرد گفت: تیم ما مدعی قهرمانی است اما متاسفانه با امتیازاتی که از دست می دهیم شانس قهرمانی مان کمتر می شود. در عین حال چاره ای نیست و باید خود را آماده نگه داریم و امتیازات را جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال به کیفیت نازل دیدار تیم های راه آهن و استقلال اشاره کرد و گفت: درست است در این بازی 4 گل رد و بدل شد اما بازی کیفیت لازم را نداشت. من فقط از اینکه شاگردانم بازی را مساوی کردند راضی ام و به همین خاطر به تلاش بازیکنانم احسنت می گویم.

مظلومی خاطرنشان کرد: فشار زیادی روی بازیکنانم وجود دارد که به همین خاطر امروز کیانوش رحمتی مصدوم شد، حنیف عمران زاده نیز در نیمه دوم دچار آسیب دیدگی شد اینها در حالی بود که علی حمودی نیز از دقایق ابتدایی مسابقه دچار گرفتگی عضله شد.

وی در واکنش به خبرنگاری که گفت در فوتبال اروپا نیز چنین شرایطی حاکم است گفت: ما باید همه چیزمان مثل اروپا باشد. باید کل تفکرات، بازیکنان، امکانات و کلیه موارد مربوط به فوتبال حرفه ای باشد تا آن وقت انتظار داشته باشیم مانند اروپایی ها حرفه ای کار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ضمن تاکید بر اینکه شاگردانش به هیچ عنوان کم کاری نمی کنند گفت: با این شرایط و امکانات برگزاری مسابقات باید از شاگردانم ممنون هم باشم.

خبرنگاری از مظلومی در خصوص عملکرد مهدی رحمتی سئوال کرد و اینکه آیا دلیل افت او نداشتن ذخیره مطمئن است یا کیفیت پائین دروازه بانان، که این سرمربی در پاسخ گفت: مهدی دارد خوب کار می کند او مقابل الریان از بهترین های زمین بود و توپی را از دروازه درآورد که شاید هر دروازه بانی بود نمی توانست آن را مهار کند. متاسفانه ما امروز خیلی زود گل خوردیم که من روی آن گل حرف دارم . تیم حریف در حالی که توپ به نفع ما به اوت رفته بود بازی را آغاز کرد و روی غافلگیری بازیکنان استقلال به گل رسید. در مورد گل دوم هم باید فیلم بازی را ببینم تا در خصوص عملکرد مهدی حرف بزنم. در کل اعتقاد دارم مهدی افت نکرده و او در تیم ملی، سپاهان و مس کرمان نیز شرایطی مانند استقلال داشته و بدون رقیب دروازه بان اول بوده پس دلیلی ندارد که افت کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه به توجیه تعویض های خود در دیدار با راه آهن شهرری پرداخت و گفت: ما به وجود زندی و شریفات در بازیهای آینده نیاز داشتیم به همین خاطر به آنها استراحت دادیم . گوران یرکوویچ را هم می خواستم زودتر به زمین بفرستم اما شرایط به گونه ای رقم خورد که او در دقایق پایانی به میدان آمد.

مظلومی در خصوص تغییر محل برگزاری دیدار فینال جام حذفی گفت: ما پیش از این گفته بودیم هر جا سازمان لیگ در نظر بگیرد حتی روی آسفالت مقابل شاهین بوشهر بازی می کنیم اما ما تمرکز خود را روی بازی در ورزشگاه حافظیه شیراز گذاشته بودیم حتی بلیت شیراز را هم تهیه کرده بودیم که انتقال 40 بلیت از شیراز به اهواز کار آسانی نیست.

وی در ادامه افزود: علاوه بر اینکه ما خود را برای بازی در زمین حافظیه آماده کرده بودیم و حالا باید روی زمینی آماده کنیم که از آن شناخت کافی نداریم. قرار است روی زمینی بازی کنیم که هنوز روی آن پا نخورده و مشخص نیست چه کیفیتی دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: از آنجایی که بازی فینال جام حذفی در دیگر کشورها پخش می شود و روی سهمیه و شرایط فوتبال ایران تاثیر دارد انشاءالله که سازمان لیگ با نگاهی ویژه مسابقه را در فضایی مطلوب برگزار کند با این حال باز هم تاکید می کنم که ما به محل برگزاری مسابقه هیچ اعتراضی نداریم چرا که در همه جا هوادار داریم و برای ما فرق نمی کند که کجا بازی می کنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: من روز گذشته گروه بندی تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی خوشحال شده بودیم وبرای افزایش روحیه تیم ملی موفقیت این تیم را پیشاپیش تبریک گفتم اما متاسفانه از حرفهای من برداشت منفی شده است اگر کار اشتباهی کرده ام عذرخواهی می کنم.

مظلومی همچنین گفت: من به مانند همه افرادی که درگیر فوتبال هستند قطعا از صعود تیم ملی به جام جهانی نفع خواهم برد و از این بابت خوشحالم می شوم. من اعتقاد دارم گروهمان خوب است و شاید اگر در گروه مقابل بودیم کارمان دشوارتر از امروز بود. من هم به مانند شما از صعود تیم ملی به جام جهانی خوشحال می شوم و برای من فرقی نمی کند سرمربی این تیم چه کسی باشد.