سهم 0.2 درصدی البرز در تولیدات زراعی/ دانش محوری مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در همایش ملی همیار طبیعت و رسانه که عصر شنبه در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر در کرج برگزار شد، گفت: در حالیکه 0.5 درصد زمینهای زراعی کشور در استان البرز قرار دارد، ولی این استان تنها دو دهم درصد محصولات زراعی را تولید می کند.



وی علت این امر را دوری از دانش محوری در این بخش دانست و تصریح کرد: لازم است با تکیه بر تکنولوژیهای نوین دانش محوری را در همه عرصه ها از جمله در تولیدات زراعی مدنظر قرار دهیم.



فرهادی همچنین میزان تولیدات دامی البرز را 552 هزار تن عنوان و تصریح کرد: با همین ظرفیت و موجودی امروز، این میزان تا سه برابر قابل افزایش است.



استاندار البرز همچنین افزود: هفت درصد منابع طبیعی دنیا در ایران قرار دارد؛ در حالیکه یک درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده است و این ظرفیت بزرگی است که باید به درستی از آن استفاده کرد.



وی ادامه داد: ایران تنها کشوری است که 15 کشور را در همسایگی خود دارد و سرشار از منابع طبیعی است و این ظرفیت بالایی برای رشد در زمینه های مختلف است.



فرهادی تاکید کرد: باید ذره ذره منابع طبیعی و استقلال و خاک ایران را دوست بداریم و به فرزندان و نسلهای آینده منتقل کنیم.



وی تصریح کرد: ایران بدون خاک، ثروت، استقلال و منابع طبیعی ارزشی ندارد و باید همه اینها را با هم داشته باشیم.