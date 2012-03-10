دانش آموزان بهارستانی قهرمان دو میدانی شهرستانهای تهران شدند

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان در گفتگو با مهر ضمن تقدیر و تشکر از این دانش آموزان و مربی تیم خانم صفرپور این موفقیت را به آنها و جامعه فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان تبریک گفت.

ابوالحسن قلی زاده افزود: این تیم از آذر ماه سال جاری به صورت فشرده تمرینات خود را آغاز کرد و ادامه تمرینات تیم نیز از فروردین ماه آینده جهت آمادگی برای شرکت در مسابقات کشوری که در تابستان سال 91 برگزار می شود، از سرگرفته خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی هایی که انجام شده است تیم اعزامی به مسابقات کشوری بتواند حائز رتبه های برتر این مسابقات شودد.

قلی زاده عنوان کرد: در آینده ای نزدیک از این دانش آموزان با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.