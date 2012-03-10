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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

دانش آموزان بهارستانی قهرمان دو میدانی شهرستانهای تهران شدند

دانش آموزان بهارستانی قهرمان دو میدانی شهرستانهای تهران شدند

بهارستان - خبرگزاری مهر: تیم اعزامی دانش آموزان دختر شهرستان بهارستان به مسابقات دو و میدانی مناطق آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران موفق به کسب مقام اول در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و مقام سوم در مقطع متوسطه و راهیابی به مسابقات کشوری شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان در گفتگو با مهر ضمن تقدیر و تشکر از این دانش آموزان و مربی تیم خانم صفرپور این موفقیت را به آنها و جامعه فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان تبریک گفت.

ابوالحسن قلی زاده افزود: این تیم از آذر ماه سال جاری به صورت فشرده تمرینات خود را آغاز کرد و ادامه تمرینات تیم نیز از فروردین ماه آینده جهت آمادگی برای شرکت در مسابقات کشوری که در تابستان سال 91 برگزار می شود، از سرگرفته خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی هایی که انجام شده است تیم اعزامی به مسابقات کشوری بتواند حائز رتبه های برتر  این مسابقات شودد.

قلی زاده عنوان کرد: در آینده ای نزدیک از این دانش آموزان با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 1556678

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