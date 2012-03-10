طارق الهاشمی برای طالبانی دردسر ساز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "محمود الحسن" گفت : حضور "طارق الهاشمی" در منطقه کردستان برای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دردسرساز شده است.

وی افزود: طارق الهاشمی پس از ارجاع موضوع به دادگاه کیفری، مطابق مبارزه با تروریسم و حضور نیافتن وی در جلسات دادگاه، به شکل غیابی محاکمه خواهد شد.

الحسین خاطرنشان کرد: سخنان اخیر جلال طالبانی درباره دخالت کردها در موضوع الهاشمی، نشانه جنایتکار بودن طارق الهاشمی است.

شایان ذکر است طالبانی اخیرا گفته بود که کردها در موضوع طارق الهاشمی دخیل هستند. موضوع الهاشمی دو بعد مثبت و منفی دارد، زیرا در حالی که ممکن است اهل تسنن از کردها ممنون باشند، اما شیعیان بر ما خرده خواهند گرفت.



الهاشمی از چندی پیش و در پی اعترافات تکان دهنده برخی از محافظانش مبنی بر دخالت وی در اقدامات تروریستی به شمال عراق گریخت و همچنان از تحویل خود به دادگاه عراق طفره می رود.