اصفهان 3300 طرح نیمه ‌تمام صنعتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر انصاری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به چشم‌انداز سند راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد: دستیابی به جایگاه استانی پیشرو در صنایع با فناوری برتر، صنایع سبز و با بالا‌ترین حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اشتغال پایدار در حوزه صنعت، معدن و تجارت به عنوان چشم‌انداز این سند است.

وی بیان داشت: استان اصفهان با وجود دارا بودن 8 هزار و 400 واحد فعال و بیش از سه هزار و 300 طرح نیمه‌تمام به عنوان قطب صنعتی کشور شناخته می‌شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی استان در مرکز ایران و قرارگیری آن در شاهراه ترانزیتی کشور، امنیت بالای اجتماعی، وجود زیر‌ساخت‌های توسعه و دسترسی به نیروی انسانی متخصص از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای استان به شمار می‌رود.

انصاری با اشاره به اینکه همچنین اصفهان با وجود بیش از 100 هزار واحد صنفی به عنوان قطب تجاری شناخته می‌شود، اضافه کرد: اصفهان با دارا بودن صنایع مادری همچون ذوب آهن، فولاد مبارکه، پالایشگاه، پتروشیمی و دیگر صنایع نقش بسیار کلیدی در توسعه صنعتی ایران دارد.

وی ادامه داد: اصفهان با دارا بودن معادن با‌کیفیت سنگ، واحد‌های تولید ورق و محصولات فولادی، صنایع شیمیایی و دارویی توانسته است به عنوان تأمین کننده صنایع کشور شناخته ‌شود.

انصاری وی به ویژگیهای سند راهبردی اشاره کرد و افزود: توسعه و تقویت صنایع با فناوری‌های نوین، اصلاح فرآیند‌ها و نگرش‌های تولید به منظور ترویج صنایع غیر‌آلاینده و ارتقای سطح فرهنگی محیط‌های صنعتی و معدنی از ویژگی‌های سند چشم‌انداز توسعه محسوب می‌شود.