تولد نوزاد 7 ماهه در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه / راه اندازی کتابخانه تخصصی حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شقلاوه کردستان عراق قهرمان مسابقات چند جانبه والیبال در پیرانشهر شد، در دیدار پایانی این رقابت ها صبح امروز تیم های والیبال سنندج و شقلاوه رور روی یکدیگر قرار گرفتند که تیم شقلاوه در سه گیم متوالی و با نتایج 17- 25، 25- 27، و 19- 25 بر حریف خود پیروز شد و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

در این رقابت ها که به مدت دو روز برگزار شد تیم های والیبال سنندج و پیرانشهر نیز به ترتیب دوم و سوم شدند، این دوره از رقابت ها به مناسبت گرامیداشت یا و خاطر شهدای بمباران هوایی 17 اسفند سال 63 با حضور سه تیم داخلی از پیرانشهر، محمدیار نقده و سنندج و یک تیم خارجی از شقلاوه کردستان عراق در سالن ورزشی دو هزار نفری مجموعه شهید بهشتی پیرانشهر برگزار شد.

تولد نوزاد 7 ماهه در نقطه صفر مرزی چالدران با ترکیه



بهورز خانه بهداشت روستایی چالدران با تلاش و پشتکار خویشیک مادر باردار را در روستایی در نقطه صفر مرزی این شهرستان از مرگ حتمی نجات داد.

قلیزاده رئیس شبکه بهداشت و درمان چالدران گفت: با توجه به بارش سنگین برف و کولاک شدید و مسدود بودن راه روستای ناور در نقطه صفر مرزی با ترکیه و با وجود تلاش راهداران، بازگشایی راه ارتباطی این روستا برای انتقال مادر بار داربه بیمارستان میسر نشد و بهورز خانه بهداشت این روستا با تولد فرزند این مادر وی را از مرگ حتمی نجات داد.

گلی هادی حیدرانلو بهورز روستایی نیز با اشاره به اینکه این مادر باردار حال مناسبی نداشت افزود: پس از معاینات اولیه متوجه شدم زمان زایمان دو ماه زودتر از موعد مقرر فرا رسیده که پس از تماس تلفنی با مرکز بهداشت و درمان چالدران و بهره گیری از راهنماییهای لازم از پزشکان و با توکل بر خداوند زایمان این مادر باردار را با موفقیت انجام دادم.

در مدت 8 روز وقوع کولاک شدید در چالدران،راهداران اداره راه و ترابری این شهرستان نیزدر قالب 30 گروه با تلاش شبانه روزی جان 3 مادر باردار را از مرگ نجات دادند، ارتفاع برف در برخی از مناطق به 7 متر می رسد.

راه اندازی اولین کتابخانه تخصصی حجاب



دبیر مرکز تحقیقات و طرح های کاربردی حجاب ریحانه النبی در چهارمین همایش طرح ملی دختران نسیم عفاف در ارومیه حجاب را تیری بر قلب دشمنان اسلام عنوان کرد و گفت: انقلابی که به مبنای فرهنگ اسلامی بنا شده باید جامعه ای باشد که افراد آن در اشاعه حجاب کوشا باشند.

حجت الاسلام میر فتحی زاده با تاکید بر اهمیت همکاری مسئولان و نیروهای انتظامی در اجرای فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه گفت : تنها نگرانی در مورد حجاب کافی نیست و اشاعه حجاب باید با تمام قدرت و توان و بکارگیری نرم افزارها و امکانات انجام گیرد .

حجت الاسلام ارجمندی از اساتید دانشگاه هم در این مراسم گفت: حجاب باید از بنیان خانواده عملیاتی شود و خانواد اولین محل تشکیل و شکل گیری فرهنگ حجاب و عفاف است .

در این مراسم اولین کتابخانه تخصصی حجاب هم در مجموعه ریحانه النبی راه اندازی و افتتاح شد.