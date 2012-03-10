1600 واگن باری الجزایر در شرکت واگن پارس اراک تولید و تعمیر می شود

حسین عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، 1600 واگن باری برای الجزایر در واگن پارس اراک تولید و تعمیر می شود، افزود: برای اجرای این قرار دارد تیم فنی و مهندسی از کارخانه به الجزایر اعزام خواهند شد.

وی اجرای این قرار داد را در جهت توسعه ناوگان ریلی این کشور دانست و گفت: ایجاد و راه اندازی خط تولید مشترک واگن در الجزایر به منظور تامین بازار داخلی آن کشور و صدور تولیدات به سایر کشورهای آفریقایی از دیگر برنامه های آتی واگن پارس اراک است.

مدیرعامل شرکت واگن پارس با اشاره به اینکه واگن پارس اراک، سازنده انواع بوژی، واگن های باری، مسافری و مترو استت، گفت: این شرکت اکنون با بیش از هفت کشور جهان از جمله عراق، بوسنی، بنگلادش و سودان در حال مذاکره و همکاری است.

شرکت واگن پارس اراک سالانه قادر به ساخت بیش از دو هزار انواع واگن است.