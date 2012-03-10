برنامه های وزیر کشور در البرز تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار روز یکشنبه و همزمان با چهارمین سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز در فرمانداری کرج حضور یافته و در جلسه شورای اداری شرکت می کند.

وی علاوه بر دیدار مردمی و رسیدگی به مطالبات مردم در حوزه وظایف وزارت کشور، در مراسم افتتاح چندین پروژه عمرانی نیز حضور خواهد داشت.

همچنین وی قرار است عصر یکشنبه از تپه مراد آباد واقع در 45 متری کاج بازدید و سپس با صدا و سیما، رادیو البرز و سایر رسانه های استان نشست خبری برگزار کرده و بلافاصله از آنجا راهی عظیمیه شده و مرکز بهداشت شماره یک را کلنگ زنی کند.

کلنگ زنی ستاد فوریت های پزشکی کرج و در انتها شرکت در جلسه هیئت دولت از دیگر برنامه های وزیر کشور در چهارمین دور از سفرهای استانی هیئت دولت به البرز خواهد بود.

چهارمین سفر هیئت دولت به استان البرز در راستای پیگیری مصوبات سفرهای قبلی و روز یکشنبه صورت می گیرد.

270 مصوبه در دوره سوم سفر به تصویب رسیده بود که بنابر اعلام تا کنون 48 درصد آنها اجرائی شده است.

