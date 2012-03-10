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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۳

عضو ائتلاف دولت قانون:

علاوی منزوی است/ احتمال سفر طولانی مدت رئیس العراقیه

علاوی منزوی است/ احتمال سفر طولانی مدت رئیس العراقیه

یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون با اشاره به از دست رفتن اعتبار رئیس فهرست العراقیه در میان اعضای آن، از احتمال مسافرت طولانی مدت وی به خارج از عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، "یاسین مجید" گفت : "ایاد علاوی" رهبر فهرست العراقیه از غربت و خواری رنج می برد.

وی افزود: اظهارات سخنگوی فهرست العراقیه درباره تلاشها برای ترور علاوی، گامی در جهت ضربه زدن به نشست سران کشورهای عربی در اواخر ماه جاری است.

یاسین مجید بیان کرد: همه رهبران سیاسی در معرض حملات قرار دارند و بسیاری از آنها نیز شهید شده اند و این موضوع عجیبی نیست همه به خوبی می دانند که ایاد علاوی در مناطق امنی مانند لندن، استانبول، ریاض، امان و اربیل زندگی می کند.

وی اظهار داشت : علاوی در داخل جنبش الوفاق و فهرست العراقیه جایگاه خود را از دست داده است و به احتمال زیاد سفر طولانی به خارج از کشور خواهد داشت.

کد مطلب 1556684

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