علاوی منزوی است/ احتمال سفر طولانی مدت رئیس العراقیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، "یاسین مجید" گفت : "ایاد علاوی" رهبر فهرست العراقیه از غربت و خواری رنج می برد.

وی افزود: اظهارات سخنگوی فهرست العراقیه درباره تلاشها برای ترور علاوی، گامی در جهت ضربه زدن به نشست سران کشورهای عربی در اواخر ماه جاری است.

یاسین مجید بیان کرد: همه رهبران سیاسی در معرض حملات قرار دارند و بسیاری از آنها نیز شهید شده اند و این موضوع عجیبی نیست همه به خوبی می دانند که ایاد علاوی در مناطق امنی مانند لندن، استانبول، ریاض، امان و اربیل زندگی می کند.

وی اظهار داشت : علاوی در داخل جنبش الوفاق و فهرست العراقیه جایگاه خود را از دست داده است و به احتمال زیاد سفر طولانی به خارج از کشور خواهد داشت.