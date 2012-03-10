ورود گردشگران به شهرستان کوهرنگ افزایش می یابد

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آب و هوای شهرستان کوهرنگ وضعیت مطلوبی دارد و هوا این شهرستان در حال گرم شده است.

وی بیان داشت: مدارس و دانشگاهها در آخر هفته جاری اکثرا تعطیل شده اند و با توجه به اینکه هوای شهرستان در هفته های گدشته بسیار سرد بود، پیش بینی می شود مسافران و گردشگران زیادی به این منطقه در این هفته وارد شوند.

وی بیان داشت: این هفته فرصت خوبی است که گردشگران زمستانی، آخرین هفته زمستان را در شهرستان کوهرنگ در کنار برف بگذرانند.

وی یادآور شد: هم اکنون هوا در این شهرستان در حال گرم شدن است و برفها در حال ذوب شدن هستند.

بخشدار مرکزی کوهرنگ یادآور شد: تمام شرایط و امکانات برای استقبال از میهمانان این شهرستان پیش بینی شده است.

شهرستان کوهرنگ در فاصله 80 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.