به گزارش خبرگزاری مهر محمود قدمی در مراسم امضای تفاهم نامه بیمه منازل و اثاثیه منزل مددجویان تحت کمیته امداد در مناطق روستایی و شهری در مقابل حوادث غیر مترقبه اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و پانصد هزار منزل روستایی در کشور بازسازی شده که تا پایان دولت دهم به دو میلیون منزل می‌رسد.

وی افزود: در حوادث غیر مترقبه یکی از آسیب پذیرترین اقشار ضعیف جامعه هستند و به خصوص مشاهده می شود افرادی که از وضعیت سکنایی مطلوبی برخوردار نیستند در حوادث، تلفات مالی و جانی بیشتری می‌بینند و این موضوع ضرورت توجه به این اقشار را افزایش می دهد.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در ادامه عنوان کرد: لازمه بازسازی و بازتوانی در هنگام وقوع حوادث داشتن پشتوانه قوی است که این پشتوانه بیمه‌های مختلف را شامل می‌شود. قدمی در ادامه با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران در پی فراگیر کردن بیمه در میان تمام اقشار جامعه است عنوان کرد: کلیه اماکن و ساختمان‌های دولتی در سال 91 تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و مددجویان امداد دومین قشری هستند که به صورت گسترده تحت پوشش امداد قرار می‌گیرند و این موضوع پشتوانه قوی را برای مددجویان ایجاد می‌کند.

وی در پایان گفت: برای مقابله با بحران باید به سمت پیشگیری پیش رفت و بیمه و بازسازی منازل از اصول مهم پیشگیری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر در ادامه این مراسم سید محمدعلی هاشمی قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه چهار میلیون خانوار تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند گفت: بیش از سه میلیون از این افراد در مناطق زلزله خیز قرار دارند.

وی افزود: در طول فعالیت دولت احمدی نژاد از سال 85 تا کنون توجه ویژه‌ای به محرومان شده و یکی از مهمترین زمینه‌های این توجه مقاوم سازی مسکن آنها است. قائم مقام کمیته امداد امام در ادامه اظهار امیدواری کرد: مقاوم سازی منازل روستاییان با استمرار کمک‌های دولتی ادامه یابد.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه یکی از سیاست‌های امداد توانمندسازی خانوار است گفت: یکی از حوزه‌های مهم توانمندسازی حوزه‌ بیمه ای است و می‌توان با اجرای بیمه آرامش روحی را به خانواده‌های بی بضاعت ارزانی داشت.

به گزارش مهر در ادامه این برنامه علی محمد ذوالفقاری معاون حمایت از سلامت کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه یک میلیون و 800 هزار خانوار تحت پوشش خدمات دائم امداد قرار دارند اظهار کرد: این افراد به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته پراکنده هستند.

وی افزود: در حوادث غیر مترقبه هم تعداد مددجویان امداد اضافه می‌شود و همچنین شدت حادثه در درون منزل و زندگی مددجویان تاثیر بیشتری می‌گذارد.

ذوالفقاری در ادامه تاکید کرد: اگر کمیته امداد امام خمینی قادر نبود حوادث غیر مترقبه را مدیریت کند حاشیه نشینی و تکدی گری در شهرها بیشتر بروز می‌یافت.

معاون حمایت از سلامت کمیته امداد در ادامه با بیان اینکه کمیته امداد 200 هزار خانوار مستاجر دارد گفت: همچنین بخش بزرگی از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد دارای مسکن نامناسب هستند و این موضوع آنها را در حوادث آسیب پذیرتر می‌کند.

ذوالفقاری در ادامه با بیان اینکه مددجویان امداد افرادی هستند که از نظر اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند گفت: در هنگام بروز حادثه اندک سرمایه این افراد هم از دست می‌رود و این امر سبب شده کمیته امداد امام خمینی بسته حمایتی بیمه را در کنار سایر بسته‌های خدمتی خود قرار بدهد.

وی افزود: بسته حمایتی بیمه از سال گذشته در کمیته امداد امام خمینی اجرا شده است و البته این امر به این مفهوم نیست که کمیته امداد مددجویانش را رها کند و صرفا به بیمه کردن آنان بسنده کند.

وی در ادامه با اعلام استفاده کامل از ظرفیت بهسازی منازل مددجویان روستایی امداد در سال گذشته گفت: در توسعه آموزش‌های مرتبط با حوادث نیز قراردادهایی با سازمان هلال احمر منعقد شده است. با قرار گرفتن بیمه حوادث در حوزه درمان کمیته امداد امکان استفاده از تجمیع امکانات دیگر حوزه‌ها فراهم شده است.

بر اساس این گزارش، ایروانی منش مدیر کل درمان کمیته امداد امام خمینی عنوان کرد: یکی از راهبردهای اساسی در کمیته امداد توانمندسازی خانوارهاست و با بیمه کردن خانوارها می‌توان آنان را در مسیر توانمندسازی قرار داد.

وی افزود: از سال 76 کمیته امداد به عنوان یکی از چهار سازمان بیمه گر در کنار صندوق تامین اجتماعی، صندوق بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار گرفته و به امر بیمه کردن خانوارها پرداخته است و در حال حاضر 12 هزار مرکز درمانی طرف قرارداد کمیته امداد هستند و مددجویان را به مسیر صحیح سلامت هدایت می‌کنند.

ایروانی منش با تاکید بر لزوم بیمه مددجویان گفت: در حال حاضر 140 هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه عشایر و روستایی قرار دارند.

مدیر کل درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه از پوشش 50 هزار نفر در طرح اشتغال و خودکفایی مددجویان امداد با همکاری صندوق بیمه تامین اجتماعی که شامل موارد فوت، از کار افتادگی و بازنشستگی می‌شود خبر داد.

ایروانی منش در ادامه عنوان کرد: در نیمه دوم سال جاری با حمایت سازمان‌ هدفمندی یارانه‌ها 550 هزار خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به بیمه حوادث مددجویان امداد گفت: با اجرای این بیمه مددجویان در چرخه قهقرایی فقر غرق نمی‌شوند.

همچنین در متن تفاهم نامه بیمه منازل و اثاثیه منزل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی در مناطق روستایی و شهری در مقابل حوادث غیر مترقبه و سوانح شامل سیل، زلزله، صاعقه، طوفان، آتش سوزی، انفجار و ضایعات ناشی از برف و باران آمده است و کل مبلغ این تفاهم نامه برای یک سال معادل 120 میلیارد ریال است که 50 درصد کل مبلغ توسط سازمان مدیریت بحران و مابقی توسط کمیته امداد تامین می‌شود. ضمن اینکه بیمه نمودن اثاثیه منزل مددجویان از محل 50 درصد تعهد کمیته امداد خواهد بود.

این تفاهم نامه به مدت یک سال شمسی از تاریخ اول امسال تا تاریخ پایان 91 بوده و تمدید آن پس از اتمام بلامانع است.