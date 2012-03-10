شانس قهرمانی استقلال هنوز از بین نرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیرآبادی پس از تساوی 2 بر 2 عصر امروز شنبه استقلال برابر راه آهن ضمن بیان این مطلب افزود: بازی خوبی را برابر راه آهن به نمایش گذاشتیم اما متاسفانه خستگی ناشی از سفر به قطر و دیدار با الریان روی عملکرد بازیکنان ما تاثیر منفی گذاشت.

وی افزود: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم طبیعتا سه امتیاز این بازی را از آن خود می کردیم اما خدا را شکر می کنیم که بازی 2 بر صفر باخته را در نهایت توانستیم با تساوی عوض کنیم و یک امتیاز بگیریم.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: با وجود این تساوی و فاصله ای که با سپاهان در صدر جدول داریم اعتقاد دارم که ما هنوز شانس بالایی برای قهرمانی داریم چرا که بازیهای زیادی تا پایان فصل مانده و می توانیم با پیروزی در دیدارهای آینده به این مهم دست پیدا کیم. امیدوارم با قهرمانی در جام حذفی دل هوادارانمان را شاد کنیم.