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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

مهدی امیرآبادی:

شانس قهرمانی استقلال هنوز از بین نرفته است

شانس قهرمانی استقلال هنوز از بین نرفته است

بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: با وجود تساوی برابر راه آهن و فاصله ای که با صدر جدول داریم هنوز شانس قهرمانی استقلال از بین نرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیرآبادی پس از تساوی 2 بر 2 عصر امروز شنبه استقلال برابر راه آهن ضمن بیان این مطلب افزود: بازی خوبی را برابر راه آهن به نمایش گذاشتیم اما متاسفانه خستگی ناشی از سفر به قطر و دیدار با الریان روی عملکرد بازیکنان ما تاثیر منفی گذاشت.

وی افزود: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم طبیعتا سه امتیاز این بازی را از آن خود می کردیم اما خدا را شکر می کنیم که بازی 2 بر صفر باخته را در نهایت توانستیم با تساوی عوض کنیم و یک امتیاز بگیریم.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: با وجود این تساوی و فاصله ای که با سپاهان در صدر جدول داریم اعتقاد دارم که ما هنوز شانس بالایی برای قهرمانی داریم چرا که بازیهای زیادی تا پایان فصل مانده و می توانیم با پیروزی در دیدارهای آینده به این مهم دست پیدا کیم. امیدوارم با قهرمانی در جام حذفی دل هوادارانمان را شاد کنیم.

کد مطلب 1556689

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