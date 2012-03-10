کاروان راهیان نور جنوب تهران به مناطق عملیاتی اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه 600 نفر از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ‌بسیجیان و شهروندان جنوب تهران در قالب کاروان راهیان نور با هدف حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

در مراسم اعزام این کاروان که با ویژه برنامه‌ های معنوی و قرائت زیارت عاشورا و مداحی همراه بود، حجت ‌الاسلام سید صالح یاسینی امام جمعه خاورشهر، محمد امرودی مشاور شهردار و جانشین معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران،‌ آل عوض معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی شهرداری تهران و مسئولان شهرداری منطقه 15 نیز حضور داشتند.

باید دلها را هم خانه تکانی و غبارروبی کرد

امام جمعه خاورشهر در این مراسم، طی سخنانی با اشاره به نزدیکی سال نو و سنت خانه تکانی گفت: این سنت فقط ویژه خانه‌ها نیست بلکه باید دلها را هم خانه تکانی و غبارروبی کرد؛ بنابراین با این سفر معنوی می‌ توان غبار دلها را زدوده و آن را با عطر شهدا مصفا کرد.

حجت الاسلام یاسینی افزود: این سفر فرصت مناسبی است برای تمام عزیزان به ویژه نوجوانان و جوانان که از نزدیک با جلوه های ایثار و شهادت دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

در پایان این مراسم، زائران با مشایعت مسئولان از زیر قرآن رد شده و در قالب 15 اتوبوس راهی مناطق جنگی جنوب کشور شدند.